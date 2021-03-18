Лежить у них на столі, – Кравчук відреагував на слова Козака, який не бачить плану по Донбасу

Леонід Кравчук заявив, що план мирного врегулювання ситуації на Донбасі, вже лежить на столі у російської влади. Так він відреагував на заяву радника президента Росії Дмитра Козака про те, що план по Донбасу – міф.

Що заявив Кравчук

Лідер української делегації для участі у Тристоронній контактній групі спростував слова заступника керівника адміністрації Володимира Путіна.

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Як я знаю і бачив, проєкт такого плану є. Він направлений до Москви. Чому пан Козак каже, що його не бачив, і це міф, я не знаю,

– сказав Кравчук.

Він нагадав, що документ розробили Німеччина та Франція за участі України. Кравчук наголосив, що не брав участі в складанні цього плану і не бачив, як його передавали Козаку.

Політик додав, що, за словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, документ перебуває на вивченні в Москві. При цьому Росія не відповідає, чи схвалить документ.

"Наразі вона мовчить, вдає, що це не відбувається. Але тут я не можу радити", – зазначив голова делегації.

Що про план казали у Кремлі

Козак заявив, що документу буцімто немає на столі переговорів. Він назвав його "черговим міфом" про який ніхто з учасників ні нормандського, ні мінського форматів, мовляв, не чув.

Кравчук казав , що поки Росія не поставить на документі свій підпис, він буде лише пропозицією. До речі, наразі його текст не розголошують.

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