Лежить у них на столі, – Кравчук відреагував на слова Козака, який не бачить плану по Донбасу

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Джерело:

"Дождь"

Леонід Кравчук заявив, що план мирного врегулювання ситуації на Донбасі, вже лежить на столі у російської влади. Так він відреагував на заяву радника президента Росії Дмитра Козака про те, що план по Донбасу – міф.

Що заявив Кравчук

Лідер української делегації для участі у Тристоронній контактній групі спростував слова заступника керівника адміністрації Володимира Путіна.

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Як я знаю і бачив, проєкт такого плану є. Він направлений до Москви. Чому пан Козак каже, що його не бачив, і це міф, я не знаю,
– сказав Кравчук.

Він нагадав, що документ розробили Німеччина та Франція за участі України. Кравчук наголосив, що не брав участі в складанні цього плану і не бачив, як його передавали Козаку.

Політик додав, що, за словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, документ перебуває на вивченні в Москві. При цьому Росія не відповідає, чи схвалить документ.

"Наразі вона мовчить, вдає, що це не відбувається. Але тут я не можу радити", – зазначив голова делегації.

Що про план казали у Кремлі

Козак заявив, що документу буцімто немає на столі переговорів. Він назвав його "черговим міфом" про який ніхто з учасників ні нормандського, ні мінського форматів, мовляв, не чув.

Зверніть увагу! Раніше Кравчук казав, що поки Росія не поставить на документі свій підпис, він буде лише пропозицією. До речі, наразі його текст не розголошують.