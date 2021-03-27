Кравчук відповів, коли може відбутися екстрене засідання підгрупи ТКГ

Джерело:"Дом"
Екстрене засідання робочої підгрупи з питань безпеки ТКГ може відбутися вже у суботу, 27 березня. Причиною термінової зустрічі стала трагедія під Шумами: 26 березня там загинули 4 українських воїнів.
За словами Леоніда Кравчука, засідання Тристоронньої контактної групи ініціювала українська сторона. Під час засідання мають обговорити питання ескалації ситуації на Донбасі.
Зауважте Через обстріл під Шумами: Зеленський терміново консультується з лідерами нормандського формату
Підгрупа з питань безпеки вчора (26 березня – 24 канал) офіційно звернулася до пані Гайді Ґрау – модераторки перемовин та представниці ОБСЄ в ТКГ – екстрено скликати засідання підгрупи,
– зауважив Кравчук.
Кравчук наголосив, що ще 26 березня українська сторона отримала попередню згоду.Зверніть увагу! Провести позачергового засідання безпекової підгрупи ТКГ доручив особисто президент Володимир Зеленський через декілька годин після обстрілів під Шумами.