Кравчук відповів, коли може відбутися екстрене засідання підгрупи ТКГ
Екстрене засідання робочої підгрупи з питань безпеки ТКГ може відбутися вже у суботу, 27 березня. Причиною термінової зустрічі стала трагедія під Шумами: 26 березня там загинули 4 українських воїнів.
Джерело:"Дом"
За словами Леоніда Кравчука, засідання Тристоронньої контактної групи ініціювала українська сторона. Під час засідання мають обговорити питання ескалації ситуації на Донбасі.
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Підгрупа з питань безпеки вчора (26 березня – 24 канал) офіційно звернулася до пані Гайді Ґрау – модераторки перемовин та представниці ОБСЄ в ТКГ – екстрено скликати засідання підгрупи,
– зауважив Кравчук.
Кравчук наголосив, що ще 26 березня українська сторона отримала попередню згоду.
Трагедія під Шумами: головне
- 26 березня російські окупанти обстріляли позиції Збройних сил України на Донеччині поблизу населеного пункту Шуми.
- Внаслідок обстрілів загинули 4 українських військових. Серед них – підполковник Сергій Коваль.
- Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович розповів, що Україна 9 разів намагалася зупинити ворожі обстріли біля Шумів.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що терміново зателефонує лідерам "нормандської четвірки": Володимиру Путіну, Ангелі Меркель та Еммануелю Макрону.
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