Кравчук відмовився прийти на засідання комітету Ради. Політик мав пояснити "План дій по Донбасу". Зокрема, те, що стосується виборів на окупованих територіях.

Так, глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук відмовився прийти на зустріч. Про це заявив нардеп від "Голосу" Роман Лозинський, повідомляє "Інтерфакс – Україна".

До речі Перемовини без російської сторони: відбулось нове засідання ТКГ

Кравчук мав прийти на засідання до комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Політик мав детальніше пояснити "План дій по Донбасу".

Дати цій зустрічі немає, оскільки комітет отримав відповідь, що він (Кравчук – 24 канал) не прийде,

– наголосив Лозинський.

Зверніть увагу! Україна представила свій " План дій по Донбасу". Він включає 5 кроків для припинення війни.



План дій по Донбасу / Інфографіка 24 каналу