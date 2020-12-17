Кравчук відмовився прийти на засідання комітету Ради: мав звітувати про план щодо Донбасу
Кравчук відмовився прийти на засідання комітету Ради. Політик мав пояснити "План дій по Донбасу". Зокрема, те, що стосується виборів на окупованих територіях.
Так, глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук відмовився прийти на зустріч. Про це заявив нардеп від "Голосу" Роман Лозинський, повідомляє "Інтерфакс – Україна".
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Кравчук мав прийти на засідання до комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Політик мав детальніше пояснити "План дій по Донбасу".
Дати цій зустрічі немає, оскільки комітет отримав відповідь, що він (Кравчук – 24 канал) не прийде,
– наголосив Лозинський.
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