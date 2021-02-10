Викинути з країни, – Кравчук про долю, яка має спіткати проросійських політиків

Джерело:"ГОРДОН"
Леонід Кравчук емоційно відреагував на інтерв'ю Віктора Медведчука, яке той дав російському пропагандистському виданню Russia Today. Лідер української делегації у ТКГ наголосив, що у ньому кум Володимира Путіна вдавав, що він – український політик.
Кравчук нагадав, що Медведчук лише вдає, що бореться за відновлення телеканалів. А насправді ж, на думку лідера української делегації у ТКГ, він бореться проти України.
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Перший президент України наголосив, що час умовлянь і посилань на демократію минув. Він переконаний, що ми повинні діяти рішуче, адже "іншого шляху в нас просто немає".
Усіх, хто прийшов здавати країну, багатіти, набивати кишені в Україні та водночас продавати Україну, потрібно або викинути з країни, або змусити жити за законами України,
– підкреслив Кравчук.
За його словами, він ще не спостерігав настільки відкритих і цинічних дій, які здійснює Росія на Донбасі і які здійснює "так звана українська опозиція, яка фактично нею не є, а є ворогом українського народу".
Леонід Кравчук констатував що росіяни починають діяти зухвало, відкрито, не ховаючи своїх намірів. На його думку, Україна має на силу відповідати силою, на постріли – дзеркально пострілами.
Перемир'я вже просто немає. Ми не можемо далі вдавати, що воно є. Треба говорити правду, біле називати білим, а чорне – чорним. В ОРДЛО перебувають російські найманці, командири й російська зброя,
– сказав політик.
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Він також додав, що, швидше за все, Росія мінятися не збирається і буде діяти звичними їй методами. Кравчук нагадав, що наш східний сусід воює вже 150 років. І, за словами Кравчука, окрім тиску і примусу до миру, Росія нічого не використовувала.