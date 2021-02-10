Леонід Кравчук емоційно відреагував на інтерв'ю Віктора Медведчука, яке той дав російському пропагандистському виданню Russia Today. Лідер української делегації у ТКГ наголосив, що у ньому кум Володимира Путіна вдавав, що він – український політик.

Кравчук нагадав, що Медведчук лише вдає, що бореться за відновлення телеканалів. А насправді ж, на думку лідера української делегації у ТКГ, він бореться проти України.

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Що робити з проросійськими політиками

Перший президент України наголосив, що час умовлянь і посилань на демократію минув. Він переконаний, що ми повинні діяти рішуче, адже "іншого шляху в нас просто немає".

Усіх, хто прийшов здавати країну, багатіти, набивати кишені в Україні та водночас продавати Україну, потрібно або викинути з країни, або змусити жити за законами України,

– підкреслив Кравчук.

За його словами, він ще не спостерігав настільки відкритих і цинічних дій, які здійснює Росія на Донбасі і які здійснює "так звана українська опозиція, яка фактично нею не є, а є ворогом українського народу".

Про перемир'я та війну на Донбасі

Леонід Кравчук констатував що росіяни починають діяти зухвало, відкрито, не ховаючи своїх намірів. На його думку, Україна має на силу відповідати силою, на постріли – дзеркально пострілами.

Перемир'я вже просто немає. Ми не можемо далі вдавати, що воно є. Треба говорити правду, біле називати білим, а чорне – чорним. В ОРДЛО перебувають російські найманці, командири й російська зброя,

– сказав політик.

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Він також додав, що, швидше за все, Росія мінятися не збирається і буде діяти звичними їй методами. Кравчук нагадав, що наш східний сусід воює вже 150 років. І, за словами Кравчука, окрім тиску і примусу до миру, Росія нічого не використовувала.

Як минула доба на Донбасі

Протягом доби 9 лютого на Донбасі зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню.

Бойовики відкривали вогонь прицільно, тож українські військові були змушені відповідати.

На щастя, бойових втрат серед бійців ООС немає.

Зверніть увагу! Раніше радник з інформаційної політики української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що, попри регулярні обстріли окупантів, немає підстав говорити про зрив перемир'я.