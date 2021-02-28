Кравчук назвав ймовірну причину, чому ситуація на Донбасі загострилася
Проросійські бойовики на Донбасі останнім часом значно активізувалися. Причиною цього можуть бути санкції проти кума Путіна Віктора Медведчука, які наклала РНБО.
Джерело:Deutsche Welle
Таку думку висловив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук. Він переконаний, що загострення на Донбасі спричинили "активні дії України" у контексті санкцій.
Важливо Попросили тиші, а самі стріляли: ворог 9 разів гатив по позиціях ЗСУ, є поранений
Кравчук зазначив, що Україна перейшла від слів до справи. Масла у вогонь додала Європа, яка оцінила дії Росії та ситуацію з "Північним потоком-2".
Я думаю, це пов'язано саме з тим, що Україна почала активно діяти. Зеленський наклав санкції на проросійські канали за їх пропаганду, ввів санкції проти Медведчука. Росія зрозуміла, що ситуація не на їхню користь і почали показувати, що вони також мають силу і можуть щось зробити,
– заявив Кравчук.
Водночас, на думку Кравчука, загострення на Донбасі не можна розцінювати як помсту Росії тільки за введення санкцій щодо Медведчука.
Також Кравчук підкреслив, що "є елемент загострення, але він не називав би це ескалацією". Він підсумував, що "поки світова спільнота, ЄС, США і, звичайно, Україна, не змусять Росію піти з Донбасу і Криму, то війна не закінчиться".
Яка зараз ситуація на Донбасі
- Останнім часом окупанти на Донбасі збільшили кількість обстрілів. Вони, як завжди, використовують міномети, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.
- За минулу добу вони 9 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши наших захисників із забороненої мінськими домовленостями зброї. А у період з 25 по 27 лютого ворог сумарно здійснив 33 обстріли позицій наших захисників.
- 24 лютого неподалік Чермалика український військовий затримав на спостережному посту бойовика. Той намагався проникнути на позиції ЗСУ та накинувся з ножем на українського військового. У відповідь солдат застосував штатну зброю та затримав окупанта.
Поділитися новиною