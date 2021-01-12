Чи розглядали виключення Дубінського зі "Слуги народу": відповідь нардепки
Офіційна позиція фракції "Слуга народу"– ніхто не повинен втручатися у вибори в жодній з країн, зокрема й у вибори стратегічного партнера України США. Питання виключення з фракції Олександра Дубінського не розглядали, тому що не було засідання. Ймовірно, воно відбудеться перед пленарним тижнем – очно.
Крім того, у фракції хочуть більш детально вивчити відповідне питання і вислухати, що говоритиме Дубінський. Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
До теми "Слуги народу" вимагають, щоб у партії розібралися із ситуацією з Дубінським
Вона зазначила, що у питанні щодо пресконференцій Андрія Деркача, Олександр Дубінський, звичайно, не запитував дозволу у керівництва фракції.
"Дуже часто позиція пана Дубінського не збігається зі загальною позицією фракції – це стосується і голосувань і певних заяв", – сказала Євгенія Кравчук.
За її словами, не можна розцінювати позицію Дубінського, як позицію фракції "Слуга народу". Водночас нардепка додала, що питання про виключення Дубінського ніхто не підіймав офіційно, задля цього є певна процедура.
Звичайно, що в переліку причин для виключення (з фракції – 24 канал) точно ще ні в кого не було потрапляння в санкції США. Але знову ж таки, ми вивчимо це питання,
– повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу".
Чи має бути Дубінськи виключений з фракції
Євгенія Кравчук зауважила, що виключень із фракції було не так багато, їй притаманні доволі демократичні процедури. Багато моїх колег дозволяють собі образи до членів команди, мені така поведінка незрозуміла.
Я б хотіла почути позицію президента, Офісу Президента та МЗС щодо цього питання, щоб зрозуміти, наскільки це може бути погано для наших стосунків з США,
– сказала Євгенія Кравчук.
Вона наголосила, що всі погоджуються – США є одним із стратегічних партнерів України, тож підтримку Сполучених Штатів потрібно зберегти. За словами Кравчук, незрозуміло, чи будуть ставити питання щодо виключення Дубінського зі "Слуги народу", але вона впевнена – реакція фракції має бути.
Що цьому передувало
- 11 січня міністерство фінансів США ввело санкції проти оточення нардепа Андрія Деркача. Зокрема, у санкційний перелік потрапив Олександр Дубінський.
- Обмеження запровадили через втручання у вибори у США – у травні 2020 року Деркач оприлюднив аудіозаписи розмов, які нібито можуть свідчити про вплив Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
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