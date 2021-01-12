Офіційна позиція фракції "Слуга народу"– ніхто не повинен втручатися у вибори в жодній з країн, зокрема й у вибори стратегічного партнера України США. Питання виключення з фракції Олександра Дубінського не розглядали, тому що не було засідання. Ймовірно, воно відбудеться перед пленарним тижнем – очно.

Крім того, у фракції хочуть більш детально вивчити відповідне питання і вислухати, що говоритиме Дубінський. Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Вона зазначила, що у питанні щодо пресконференцій Андрія Деркача, Олександр Дубінський, звичайно, не запитував дозволу у керівництва фракції.

"Дуже часто позиція пана Дубінського не збігається зі загальною позицією фракції – це стосується і голосувань і певних заяв", – сказала Євгенія Кравчук.

За її словами, не можна розцінювати позицію Дубінського, як позицію фракції "Слуга народу". Водночас нардепка додала, що питання про виключення Дубінського ніхто не підіймав офіційно, задля цього є певна процедура.

Звичайно, що в переліку причин для виключення (з фракції – 24 канал) точно ще ні в кого не було потрапляння в санкції США. Але знову ж таки, ми вивчимо це питання,

– повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу".

Чи має бути Дубінськи виключений з фракції

Євгенія Кравчук зауважила, що виключень із фракції було не так багато, їй притаманні доволі демократичні процедури. Багато моїх колег дозволяють собі образи до членів команди, мені така поведінка незрозуміла.

Я б хотіла почути позицію президента, Офісу Президента та МЗС щодо цього питання, щоб зрозуміти, наскільки це може бути погано для наших стосунків з США,

– сказала Євгенія Кравчук.

Вона наголосила, що всі погоджуються – США є одним із стратегічних партнерів України, тож підтримку Сполучених Штатів потрібно зберегти. За словами Кравчук, незрозуміло, чи будуть ставити питання щодо виключення Дубінського зі "Слуги народу", але вона впевнена – реакція фракції має бути.

Що цьому передувало