Не треба дурити, – Кравчук про дії Медведчука та Росії щодо обміну полоненими

Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук наголошує, що зараз із усіх боків лунають звинувачення у бік України. Мовиться про невдалий обмін полоненими.
За словами Кравчука, ніхто з української влади не звертався щодо цього питання. Натомість лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук у обхід домовленостей із Україною хотів зробити іншим способом – чартерним рейсом через Мінськ. Але в нього не вийшло.
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І тепер, наголошує голова делегації України в ТКГ, шукають провину України, щоб її звинуватити. І так у всьому.
Москва нас звинувачує, бойовики на Донбасі – звинувачують, ОПЗЖ – нас звинувачує. Тоді виникає питання: а хто ви, а хто ми. Не треба дурити один одного. Скажіть людям правду,
– зауважив Кравчук.
Також він розповів, що під час останнього засідання ТКГ поставив запитання постійному представникові Росії Борису Гризлову: чому Росія не допомагає вирішити питання миру на Донбасі, не прибере свої військові сили та зброю.
І той відповів:
І тоді я запитав: а коли Україна звернулася до Росії, щоб вона допомогла як агресор вирішити це питання. Відповіді не було. Таким чином, і Росія, і її представник відмовляються від безпосередньої відповідальності за війну на Донбасі,
– зазначив Кравчук.
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