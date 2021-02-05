Голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук наголошує, що зараз із усіх боків лунають звинувачення у бік України. Мовиться про невдалий обмін полоненими.

За словами Кравчука, ніхто з української влади не звертався щодо цього питання. Натомість лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук у обхід домовленостей із Україною хотів зробити іншим способом – чартерним рейсом через Мінськ. Але в нього не вийшло.

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Всі звинувачують Україну

І тепер, наголошує голова делегації України в ТКГ, шукають провину України, щоб її звинуватити. І так у всьому.

Москва нас звинувачує, бойовики на Донбасі – звинувачують, ОПЗЖ – нас звинувачує. Тоді виникає питання: а хто ви, а хто ми. Не треба дурити один одного. Скажіть людям правду,

– зауважив Кравчук.

Росія відмовляється від відповідальності за війну на Донбасі

Також він розповів, що під час останнього засідання ТКГ поставив запитання постійному представникові Росії Борису Гризлову: чому Росія не допомагає вирішити питання миру на Донбасі, не прибере свої військові сили та зброю.

І той відповів:

нас там немає.

Росія – не сторона конфлікту.

Росія допомагає Україні вирішити свій внутрішній конфлікт.

І тоді я запитав: а коли Україна звернулася до Росії, щоб вона допомогла як агресор вирішити це питання. Відповіді не було. Таким чином, і Росія, і її представник відмовляються від безпосередньої відповідальності за війну на Донбасі,

– зазначив Кравчук.

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