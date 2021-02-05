Не треба дурити, – Кравчук про дії Медведчука та Росії щодо обміну полоненими
Голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук наголошує, що зараз із усіх боків лунають звинувачення у бік України. Мовиться про невдалий обмін полоненими.
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
За словами Кравчука, ніхто з української влади не звертався щодо цього питання. Натомість лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук у обхід домовленостей із Україною хотів зробити іншим способом – чартерним рейсом через Мінськ. Але в нього не вийшло.
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Всі звинувачують Україну
І тепер, наголошує голова делегації України в ТКГ, шукають провину України, щоб її звинуватити. І так у всьому.
Москва нас звинувачує, бойовики на Донбасі – звинувачують, ОПЗЖ – нас звинувачує. Тоді виникає питання: а хто ви, а хто ми. Не треба дурити один одного. Скажіть людям правду,
– зауважив Кравчук.
Росія відмовляється від відповідальності за війну на Донбасі
Також він розповів, що під час останнього засідання ТКГ поставив запитання постійному представникові Росії Борису Гризлову: чому Росія не допомагає вирішити питання миру на Донбасі, не прибере свої військові сили та зброю.
І той відповів:
- нас там немає.
- Росія – не сторона конфлікту.
- Росія допомагає Україні вирішити свій внутрішній конфлікт.
І тоді я запитав: а коли Україна звернулася до Росії, щоб вона допомогла як агресор вирішити це питання. Відповіді не було. Таким чином, і Росія, і її представник відмовляються від безпосередньої відповідальності за війну на Донбасі,
– зазначив Кравчук.
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Обмін полоненими: останні події
- Проросійські бойовики 20 – 21 січня мали передати Україні 9 українських громадян, яких незаконно утримували на території ОРДЛО.
- Однак, за словами омбудсмена Людмили Денісової, кількість осіб, яких окупанти хочуть передати постійно змінюється і станом на 21 січня місце перебування українців було невідомим.
- Водночас з цим бойовики заявляли про намір передати полонених куму Путіна – Віктору Медведчуку.
- У МЗС України заявили, що передача полонених Медведчуку, як приватній особі, є порушенням міжнародних домовленостей на вищому рівні.
- Леонід Кравчук, зі свого боку, назвав дії кума Путіна "політичним шарлатанством", адже поверненням українців можуть займатися лише відповідні державні органи.
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