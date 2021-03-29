Зеленський формував порядок денний, – Кравчук розкрила деталі позачергових засідань Ради

Верховна Рада збирається 30 березня на 2 позачергові засідання. Проведення першого ініціював Володимир Зеленський, який вніс частину питань.

На ньому планують розглянути 13 законопроєктів, серед яких надання підтримки українців, які опинилися без роботи внаслідок запровадження жорстких карантинних обмежень. Про це розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Актуально Рада збереться 30 березня на 2 позачергові засідання: для чого

Президент формував порядок денний, який переважно складається з економічних законопроєктів. Але є низка питань, що має вирішити парламент,

– відзначила вона.

Нардепка підкреслила, що поки Рада не розгляне всі питання, депутати не залишать робочі місця.

"Голосуватимемо законопроєкти за основу і в цілому. Переконана, що всі фракції підтримають, аби президент і голова Верховної Ради одразу підписали документи, і вони набули чинності", – повідомила вона.

Рада повинна реагувати оперативно, – Кравчук про обстріли під Шумами

На думку Євгенії Кравчук, першим питанням 30 березня нардепи розглянуть постанову про загострення ситуації на Донбасі. Відтак засідання розпочнеться раніше – о 12:30.

"Події розвиваються настільки швидко. Коли були зібрані підписи під одним порядком денним, виникла ситуація на Сході, в якій ми втратили 4 бійців. Рада повинна реагувати оперативно", – наголосила вона.

Тому парламент буде збирати 29 березня підписи, аби першим на позачерговому засіданні розглянути саме це питання.

Російські окупаційні війська 26 березня прицільно обстріляли українські позиції біля Шумів. 4 військовослужбовців загинули , ще 2 отримали поранення. Володимир Зеленський оголосив, що невдовзі проведе розмови з усіма лідерами країн "нормандської четвірки" через загострення на Донбасі.

Заступниця керівника фракції "Слуга народу" розповіла, що в документі мовиться про засудження загострення на фронті, викликане російською агресією.

Також Рада може звернутися до країн Європейського Союзу, аби вони посилили тиск на Росію за допомогою санкцій.

Дуже дієвими могли б бути персональні санкції проти російських чиновників, які хочуть витрачати гроші в євро й доларах,

– відзначила депутатка.

Які ще питання розглянуть депутати

Парламент планує заслухати керівника СБУ, Нацполіції та виконувача обов'язків директора ДБР щодо протесту 20 березня біля Офісу Президента. А також розглянути постанову про засудження агресії біля ОП.

У порядку денному призначення дати позачергових виборів Харківського міського голови, а також дострокове припинення повноважень нардепів Ігоря Колихаєва й Олександра Скічка.

До того ж депутати мають розглянути 13 законопроєктів. Серед яких ініціативи, що мають розблокувати так звану велику приватизацію.

Євгенія Кравчук розповіла про позачергові засідання Верховної Ради: