Росія веде проти України реальну війну, а не провокує, – Кравчук про ситуацію на Донбасі

Леонід Кравчук заявив, що Росія на Донбасі веде проти України реальну війну і порушує режим тиші, а не провокує. За його словами, речі потрібно називати своїми іменами.

Глава української делегації у ТКГ також зазначив, що наша держава повинна діяти жорстко, не йдучи на поступки. Про це він повідомив у ефірі одного з телеканалів.

Читайте також Ми маємо дивитися правді у вічі, – Кравчук про неможливість домовитись з Росією

Росія веде війну, а не провокує

Коли ми говоримо про війну на Донбасі, не можна говорити "вони нас провокують і стріляють, вбивають". Це дивне формулювання. Ми повинні говорити "вони ведуть проти України реальну війну, порушують домовленості про всеосяжну тишу", а не "провокують",

– сказав перший президент.

Леонід Кравчук додав, що Україна буде називати речі своїми іменами й діятиме активно та системно. У жодному випадку Київ не йтиме на поступки країні-агресору.

"Ми будемо називати речі своїми іменами, війну війною, а не якимсь АТО, що вони вбивають, а не провокують. Діятимемо жорстко там, де потрібно і гнучко там, де потрібно", – підсумував глава української делегації у ТКГ.

Війна на Донбасі: коротко

Протягом минулої доби, 17 лютого, російські найманці 4 рази порушили режим тиші на Донбасі.

Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав.

З початку поточної доби, 18 лютого, бойовики вогневої активності не проявляли.

Леонід Кравчук 11 лютого виступив на засіданні Ради безпеки ООН від України . Він представив інформацію щодо виконання мінських домовленостей. Зокрема, політик звернув увагу на перебіг війни на Донбасі.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу