Росія веде проти України реальну війну, а не провокує, – Кравчук про ситуацію на Донбасі
Леонід Кравчук заявив, що Росія на Донбасі веде проти України реальну війну і порушує режим тиші, а не провокує. За його словами, речі потрібно називати своїми іменами.
Джерело:24 канал
Глава української делегації у ТКГ також зазначив, що наша держава повинна діяти жорстко, не йдучи на поступки. Про це він повідомив у ефірі одного з телеканалів.
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Росія веде війну, а не провокує
Коли ми говоримо про війну на Донбасі, не можна говорити "вони нас провокують і стріляють, вбивають". Це дивне формулювання. Ми повинні говорити "вони ведуть проти України реальну війну, порушують домовленості про всеосяжну тишу", а не "провокують",
– сказав перший президент.
Леонід Кравчук додав, що Україна буде називати речі своїми іменами й діятиме активно та системно. У жодному випадку Київ не йтиме на поступки країні-агресору.
"Ми будемо називати речі своїми іменами, війну війною, а не якимсь АТО, що вони вбивають, а не провокують. Діятимемо жорстко там, де потрібно і гнучко там, де потрібно", – підсумував глава української делегації у ТКГ.
Війна на Донбасі: коротко
- Протягом минулої доби, 17 лютого, російські найманці 4 рази порушили режим тиші на Донбасі.
- Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав.
- З початку поточної доби, 18 лютого, бойовики вогневої активності не проявляли.
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу
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