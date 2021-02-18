Леонід Кравчук заявив, що Росія на Донбасі веде проти України реальну війну і порушує режим тиші, а не провокує. За його словами, речі потрібно називати своїми іменами.

Глава української делегації у ТКГ також зазначив, що наша держава повинна діяти жорстко, не йдучи на поступки. Про це він повідомив у ефірі одного з телеканалів.

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Росія веде війну, а не провокує

Коли ми говоримо про війну на Донбасі, не можна говорити "вони нас провокують і стріляють, вбивають". Це дивне формулювання. Ми повинні говорити "вони ведуть проти України реальну війну, порушують домовленості про всеосяжну тишу", а не "провокують",

– сказав перший президент.

Леонід Кравчук додав, що Україна буде називати речі своїми іменами й діятиме активно та системно. У жодному випадку Київ не йтиме на поступки країні-агресору.

"Ми будемо називати речі своїми іменами, війну війною, а не якимсь АТО, що вони вбивають, а не провокують. Діятимемо жорстко там, де потрібно і гнучко там, де потрібно", – підсумував глава української делегації у ТКГ.

Зверніть увагу! Леонід Кравчук 11 лютого виступив на засіданні Ради безпеки ООН від України. Він представив інформацію щодо виконання мінських домовленостей. Зокрема, політик звернув увагу на перебіг війни на Донбасі.

Війна на Донбасі: коротко

Протягом минулої доби, 17 лютого, російські найманці 4 рази порушили режим тиші на Донбасі.

Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав.

З початку поточної доби, 18 лютого, бойовики вогневої активності не проявляли.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу