Росія повинна виконати домовленості, що досягнули на нормандському саміті в Парижі 2019 року. Це головний орієнтир для Тристороньої контактної групи.

Україна продовжує наполягати на тому, що Росія має виконати домовленості. Про це заявив глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук у телеграмі.

До речі Росія хоче залишити все як є, їй це вигідно, – Кравчук про Донбас

На засіданні ТКГ був відсутній глава російської делегації Борис Гризлов. Натомість українська сторона підтвердила готовність виконувати мінські угоди і знову запропонувала свій план дій.

Що вимагає від Росії Кравчук

безперешкодного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших організацій до полонених.

звільнення полонених,

розблокувати роботу пунктів пропуску на Донбасі.

фіналізувати домовленості про 19 ділянок розмінування та 4 нові ділянки розведення.

забезпечити вільний доступ місії ОБСЄ до всієї території України.

Українська сторона наголосила, що у Росії немає причин і далі блокувати роботи КПВВ "Щастя".

Зверніть увагу! Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україні потрібне діалог з Росією для побудови стратегії. Однак українське суспільство до цього поки не готове.