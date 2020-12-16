Кравчук наголосив, що Росія повинна виконати домовленості нормандського саміту
Росія повинна виконати домовленості, що досягнули на нормандському саміті в Парижі 2019 року. Це головний орієнтир для Тристороньої контактної групи.
Україна продовжує наполягати на тому, що Росія має виконати домовленості. Про це заявив глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук у телеграмі.
До речі Росія хоче залишити все як є, їй це вигідно, – Кравчук про Донбас
На засіданні ТКГ був відсутній глава російської делегації Борис Гризлов. Натомість українська сторона підтвердила готовність виконувати мінські угоди і знову запропонувала свій план дій.
Що вимагає від Росії Кравчук
- безперешкодного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших організацій до полонених.
- звільнення полонених,
- розблокувати роботу пунктів пропуску на Донбасі.
- фіналізувати домовленості про 19 ділянок розмінування та 4 нові ділянки розведення.
- забезпечити вільний доступ місії ОБСЄ до всієї території України.
Українська сторона наголосила, що у Росії немає причин і далі блокувати роботи КПВВ "Щастя".
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter