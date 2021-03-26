Перший президент України Леонід Кравчук переконаний, що не можна виключати жодних можливих провокацій від Росії. Зокрема варто бути готовими й до того, що окупант посилить агресію проти України.

Очільник української делегації в тристоронній контактній групі наголошує: не можна стверджувати, що цього не відбудеться.

До слова Лише у разі гуманітарної катастрофи, – Кравчук про постачання води у Крим

Я скажу відверто й хочу, щоб мене почули всі: в основному документі Росії про зовнішню політику є такий запис: "Україна була, є і буде в системі стратегічних інтересів Росії". Тобто вони не бачать Україну як окрему державу,

– заявив перший президент.

На думку Леоніда Кравчука, росіяни радше бачать Україну як якусь "підлеглу територію", "губернію" у своєму складі абощо.

Крім того, він наголосив, що висновки нині слід робити передовсім з того, що Росія не поважає суверенітету України, а відтак від агресора можна очікувати будь-яких дій.

"Якщо така філософія існує, отже все може бути. Тому ми повинні бути готовими й до цього. Хочу, щоб всі зрозуміли: Україна готується до будь-яких сценаріїв, зокрема до спроб агресії, розширення агресії", – підкреслив політик.

Україна не залишиться наодинці з ворогом

Голова української делегації в ТКГ переконаний, що в разі розширення агресії Росія зустріне дуже жорсткий опір. Передовсім від України, але не лише.

Світова спільнота, про що заявляли багато країн, і США зокрема, не дозволить Росії поводитися так, як вона діяла до цього. Ми поставимо Росію в межі міжнародного права,

– запевнив Леонід Кравчук.

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