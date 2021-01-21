Леонід Кравчук на засіданні Тристоронньої контактної групи 21 січня запропонував створити єдиний документ щодо врегулювання на Донбасі. Його зможуть схвалити лідери країн нормандського формату.

Єдиний документ щодо врегулювання на Донбасі

Кравчук запропонував координатору політичної підгрупи від ОБСЄ П'єру Морелю створити єдиний документ щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомили у фейсбуці української делегації у ТКГ.

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Вироблення єдиного документа, який приймуть лідери держав нормандського формату, є головним орієнтиром для подальшої роботи ТКГ,

– йдеться у повідомленні.

Глава української делегації вважає, якщо до процесу консультацій підійти з цієї позиції, то ТКГ матиме всі шанси перейти до більш конструктивних кроків з виконання рішень, прийнятих в рамках комплексу домовленостей, починаючи з 2014 року.

Такий документ розроблять на основі документів, які раніше підготували представники української делегації в ТКГ і окупованих районів Донецької та Луганської областей. Про це Кравчук заявив в ефірі "5 каналу".

Які зміни пропонує Кравчук

За його словами, є пропозиції України, Росії та представників так званих адміністрацій окупантів.

Ми запропонували, щоб політична підгрупа на основі цих двох пропозицій і напрацювань нормандського формату та мінського переговорного процесу підготували один документ, який ми розглянемо,

– пояснив глава української делегації.

На основі цього документа діятимуть у всіх напрямках: безпеки, політичному, гуманітарному, економічному.

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