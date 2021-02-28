Голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що насправді реальним ворогом для України є російський президент Володимир Путін. Натомість ватажка бойовиків Дениса Пушиліна боятися не слід, оскільки він – не та людина, що вирішує.

Так Кравчук прокоментував питання про його появу на російських телеканалах. Під час одного з ефірів пропагандисти разом із головою української делегації в ТКГ увімкнули Пушиліна.

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Головне – не те, з ким ти говориш, а те, що ти говориш.

Кравчук зауважив, що він дотримується позиції: головне – не те, з ким ти говориш, а те, що ти говориш.

Коли я говорив на першому російському каналі, вони увімкнули Пушиліна. От, уявіть собі, я злякався та побіг з каналу. Що б про мене подумали? Перший президент злякався Пушиліна? Я з ним не спілкувався,

– наголосив голова делегації України в ТКГ.

Він додав, що поставив ватажку бойовиків одне єдине запитання: він справді хоче побудови на Донбасі російської національної держави чи ні?

"Якщо він хоче, то про що ми говоримо на мінській конференції? Він це сказав перед всім світом. Я домігся, що він дав офіційну відповідь", – підкреслив Кравчук.

Водночас він наголосив на одному важливому для України моменті. Мовиться про допуск бойовиків до участь у мінському процесі.

"Хто їх ввів? Підписали разом із Кучмою, з Росією документ, що є дуже складним для нас. Дуже складним", – констатував політик.

Також він нагадав, що відеоконференціях у мінському форматі є присутніми й представники того ж Пушиліна – Дейнего та Ніканорова.

"Я спілкуюся з ними? Так. Не я їх туди вводив, а до мене ввели. Таким чином виходить дивна річ, з представниками можна, а з ТБ не можна", – бідкається Кравчук.

Путін – реальний ворог України, а не Пушилін

Кравчук розповів, що востаннє спілкувався з Путіним ще за часів президенства втікача Януковича. Але робив це безпосередньо. Опісля жодних розмов між ними не було.

Сьогодні ж я б сказав спочатку, що для того, щоб я з ним спілкувався, він має ухвалити рішення піти геть з України. А так, спілкуватися нема про що. Він є реальним ворогом України. А не Пушилін,

– наголосив голова делегації України в ТКГ.

За його словами, Пушилін належить до тих людей, які не вирішують. Вони виконують або через них виконують. Натомість вирішує Кремль і одна людина в Росії. Її ім'я – Володимир Володимирович Путін.

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Що цьому передувало: чому виник скандал

15 лютого Кравчук брав участь в ефірі російського "Першого каналу".

Тоді під час включення з ним Пушилін відверто заявив про намір поступово інтегрувати окуповані території в Росію.