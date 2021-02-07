На кожен постріл відповідати пострілом, – Кравчук про те, як реагувати на провокації бойовиків

Джерело:24 канал
На думку очільника української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, не можна залишати без уваги жодного постріла бойовиків на Донбасі. Для окупантів поступки – це знак слабкості.
Найкращою реакцією на обстріли окупантів було б викинути їх з Донбасу та Криму. Про це Кравчук заявив в ефірі одного з українських телеканалів.
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Однак Кравчук додав, що це війна, тож домовилися працювати за допомогою дипломатичних й політичних методів.
Щоправда, очільник делегації зауважив, що не можна залишати без уваги жодної брутальної лайки, ставлення, оцінки чи політичної брехні. За словами Кравчука, на будь-яку брехню треба відповідати правдою, адже у нас такої правди "до біса".
Я б діяв дзеркально: на кожен постріл відповідати пострілом. Не треба вигадувати, що це провокація. Постріл є постріл. Якщо вони стріляють, не треба чекати, поки когось вб'ють або поранять,
– наголосив Кравчук.