У "Голосі" заявили, що представники "Слуги народу" проводять з ними переговори щодо об'єднання в коаліцію. Водночас у монобільшості пояснили, що мовиться виключно про конструктивну співпрацю.

Заступниця керівника президентської фракції Євгенія Кравчук відзначила, що наразі "слуги" не планують об'єднуватися в коаліцію.

До теми "Слуги народу" ведуть переговори з "Голосом" про створення коаліції

За її словами, "Слуга народу" має 245 голосів, що є коаліцією у вигляді монобільшості. Відтак, якщо в певний момент їх буде менше ніж 226, тільки тоді можна говорити про створення коаліції.

Потреби в коаліції немає,

– підкреслила нардепка.

Кравчук також зауважила, що депутати "Голосу" не є членами всіх комітетів Верховної Ради. Відтак аби зрозуміти, чи є підтримка певних законопроєктів, вона підходить до когось з їхньої фракції.

"Чи можна це назвати коаліцією? Ні, звичайно, адже це звичайна парламентська робота", – пояснила заступниця керівника "Слуги народу.

І додала, що загалом за 2020 рік було прийнято 150 рішень, законів чи постанов, які набрали конституційну більшість, – понад 300 голосів. Однак такі дані не свідчать про сформовану коаліцію. Це означає, що рішення, які пропонує монобільшість, президент чи Кабмін, є важливими й потрібними.

Рудик: Постійно ведемо розмови про співпрацю з монобільшістю

Очільниця партії "Голос" Кіра Рудик розповіла, що вони весь час проводять розмови стосовно співпраці зі "Слугою народу".

Депутатка пояснила, основні застереження щодо цього в тому, що "Голос" завжди підтримував те, що добре для країни. Однак політсила не підтримувала речі, які вважає "червоними лініями".

За таких умов говорити про якусь беззаперечну співпрацю – важко, але про підтримку курсу, який є проукраїнським, можна. Саме про це зараз і йдеться,

– прокоментувала Рудик.

"Слуги народу" ведуть перемовини з "Голосом" щодо коаліції: деталі

Зверніть увагу! Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик заявила в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, що представники монобільшості та Офісу Президента періодично ведуть переговори з нею стосовно коаліції. Згодом голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко в коментарі 24 каналу наголосив, що про це наразі не йдеться. Хоча й зауважив, що активна співпраця між партіями ведеться.