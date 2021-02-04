Обляпались і шукають винних, – Кравчук про блокування телеканалів Медведчука

Перший Президент України Леонід Кравчук підтримав блокування телеканалів ZIK, "112 Україна" і NewsOne. Також відреагував на те, що оточення Віктора Медведчука намагається прикриватися "свободою слова". За словами Кравчука, вони нібито просто шукають винних.

Джерело: 24 канал

В ефірі одного з українських телеканалів Кравчук запевнив, що заблоковані телеканали ведуть боротьбу проти України. Додав, що працівники цих каналів маніпулюють і відкрито брешуть.

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Вони самі обляпались, вибачте на слові, і шукають винних. Я не підтримуватиму ніколи ту "свободу слова", яка називається боротьбою проти України. Ніколи,

– наголосив Кравчук.

Як зазначив Кравчук, в ефірі одного із заблокованих телеканалів звучала неправдива інформація щодо нього. Мовилось про нібито його участь в переговорах ТКГ з питання звільнення українських заручників.

РНБО прийняло рішення про санкції щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Це трапилось 2 лютого за ініціативи Володимира Зеленського.

Згідно з документом, санкції діють і щодо каналів 112 Україна, NewsOne, ZIK – їх заблокували на 5 років. Річ у тім, що телеканали пов'язують з кумом президента РФ, лідером партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Політична сила почала обурюватись через це рішення і прикриватись свободою слова. Водночас Зеленський запевнив, що тут мовиться не про свободу слова, а про пропаганду.

Рішення про блокування підтримали Сполучені Штати. Натомість у Кремлі, звісно, заявили, що це не відповідає міжнародним нормам.



Коротко про санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу