Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук відреагував на заяву президента Володимира Зеленського про ймовірний напад Росії на Україну і масову мобілізацію українців. Він вважає позицію глави держави нормальною реакцією патріота.

Як Кравчук пояснив слова Зеленського

Кравчук наголосив, що президент не міг відповісти інакше. І якби його спитали про таке, то його відповідь була б такою ж. Про це Кравчук заявив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

Дізнайтеся також Кравчук заявив, що Росія у ТКГ недоречно пов'язує усі питання з політикою

Журналіст поставив запитання: якби з Криму був напад Росії, як би поводилася Україна? Президент відповів: якби таке сталося, ми б захищали свою землю, і захищати пішли б всі. І запитання було "якби", і відповідь була у тому ж ракурсі,

– зауважив перший президент України.

Президент інакше й не міг відповісти

За словами Кравчука, коли я був уже не президентом, його також запитали: якби ворог прийшов на вашу землю, що б він робив. Той начебто відповідав, що має достатньо різнокаліберної зброї і стріляв би у ворога.

"Поки зброю тримають руки та поки дивляться очі, я буду бити ворога, а не жити за принципом "підставляти другу щоку". Це нормальна відповідь патріота України, людини, яка любить свою землю", – наголосив він.

Що сказав Зеленський про мобілізацію