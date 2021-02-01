Володимир Зеленський заявив, що якби він був очільником держави в той час, коли Росія окупувала Крим, то цього вдалося б уникнути. І додав, що "ми вмерли б, але такого б не допустили". Перший президент України Леонід Кравчук наголосив, що погоджується з такою позицією, адже глава країни не може казати інше.

Джерело: 24 канал

Він також відзначив, слова Зеленського означають позицію президента України, який має висоту відповідальності за державу, націю та народ.

До теми У 2014 ми б вмерли, але "зелених чоловічків" у Крим не пустили, – Зеленський

"Президент має, якщо потрібно, вмерти за народ", – наголосив Леонід Кравчук.

Він пояснив, що саме люди його обрали очільником держави. Відтак заява Зеленського цілком виправдана з точки зору президента України.

Крім цього, він не говорить, а як саме сталися б події після цього. Він каже, що ми вмерли б за те, щоб не допустити цього,

– зауважив перший президент.

І додав, що це має бути завданням кожного політика, тим паче президента, за якого проголосував народ.

Водночас сам Леонід Кравчук підкреслив, що неодноразово заявляв про готовність взяти зброю і захищати Україну.

"Я б також вмер за це. Я говорив це 6 років назад і кажу зараз: "Буду стріляти кожного, хто прийде на мій поріг"", – прокоментував він.

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