Президент має вмерти за народ: Кравчук підтримав слова Зеленського щодо Криму
Володимир Зеленський заявив, що якби він був очільником держави в той час, коли Росія окупувала Крим, то цього вдалося б уникнути. І додав, що "ми вмерли б, але такого б не допустили". Перший президент України Леонід Кравчук наголосив, що погоджується з такою позицією, адже глава країни не може казати інше.
Джерело: 24 канал
Він також відзначив, слова Зеленського означають позицію президента України, який має висоту відповідальності за державу, націю та народ.
До теми У 2014 ми б вмерли, але "зелених чоловічків" у Крим не пустили, – Зеленський
"Президент має, якщо потрібно, вмерти за народ", – наголосив Леонід Кравчук.
Він пояснив, що саме люди його обрали очільником держави. Відтак заява Зеленського цілком виправдана з точки зору президента України.
Крім цього, він не говорить, а як саме сталися б події після цього. Він каже, що ми вмерли б за те, щоб не допустити цього,
– зауважив перший президент.
І додав, що це має бути завданням кожного політика, тим паче президента, за якого проголосував народ.
Водночас сам Леонід Кравчук підкреслив, що неодноразово заявляв про готовність взяти зброю і захищати Україну.
"Я б також вмер за це. Я говорив це 6 років назад і кажу зараз: "Буду стріляти кожного, хто прийде на мій поріг"", – прокоментував він.
Головні тези з інтерв'ю Зеленського
- В інтерв'ю програмі Axios, що виходить на HBO, Володимир Зеленський також відзначив, що повертати ядерний статус України – неправильно. Адже потрібно дотримуватись демократичних цінностей.
- Президент України заперечив тиск з боку Дональда Трампа під час телефонного дзвінка 25 липня 2019 року. Втім додав, що оприлюднювати розмову 2 президентів ніхто не мав права.
- Володимир Зеленський також озвучив головне питання до Джо Байдена. Мовиться про те, чому Україна досі не є в НАТО.
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