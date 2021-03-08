Кравчук озвучив сценарій, за якого Україна могла залишитися в СРСР

Леонід Кравчук заявив, що Україна могла не стати незалежною у 1991 році. Адже керівники союзних республік розглядали можливість збереження СРСР і перетворення його на конфедерацію.

Про можливий варіант розвитку подій перший президент України розповів в ефірі одного з телеканалів.

Читайте також Як Радянський Союз обміняв військові кораблі на пепсі

Ідея конфедерації на території СРСР

За словами Кравчука, Радянський Союз міг продовжити існування, але в іншому форматі.

Єльцин порадився з багатьма керівниками республік. Він говорив: а якщо ми запропонуємо замість федерації конфедерацію. І ми почали обговорювати, якою може бути конфедерація на території СРСР,

– зазначив Кравчук.

Горбачову така ідея не сподобалася

Він додав, що тоді вирішили порадитися з президентом СРСР Михайлом Горбачовим. Єльцин сказав йому, що в республіках почалися "великі рухи", а люди хочуть більше прав, свобод, незалежності. А також озвучив ідею реформувати країну з федерації на конфедерацію.

На що Горбачов каже: а зразок конфедерації можете запропонувати? Єльцин говорить: звичайно, Швейцарія, сьогодні ви президент, через рік Леонід Макарович, ще через рік я,

– пригадав Кравчук.

Горбачов був категорично проти. Мовляв, має бути тільки 1 президент. Кравчук наголосив, що "для Горбачова головним питанням була влада, він не хотів нічого міняти, якщо він не при владі".

За словами першого глави незалежної України, після цього стало зрозуміло, що цей сценарій не пройде. А через деякий час Горбачов запропонував всесоюзний референдум про збереження СРСР.

Зверніть увагу Розпад СРСР: чому ностальгія не відпускає третину українців