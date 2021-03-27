Пекельний обстріл на Донбасі, внаслідок якого загинули українські бійці, є серйозним загостренням, що вимагає термінових заходів. За словами Леоніда Кравчука, головний документ, яким Україна керується при дотриманні режиму тиші, опинився під загрозою.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі зазначив, що такі дії окупантів потребують термінових заходів на всіх рівнях перемовин.

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Леонід Кравчук нагадав, що з російської сторони йде блокування роботи політичних радників лідерів країн нормандського формату, які не збираються на засідання через "особливий погляд" Росії.

Такі агресивні дії з боку Росії та окупаційної адміністрації ОРДЛО свідчать про те, що під загрозою виконання головного документа, яким ми керуємося при дотриманні режиму тиші. Під загрозою ухвалення інших важливих рішень, які стоять на порядку денному,

– сказав Кравчук.

Зауважимо, що раніше Велика Британія звернулася до Росії з категоричною заявою через втрати на Донбасі. Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс закликала Росію забезпечити виконання режиму припинення вогню на Донбасі. Вона наголосила, що навіть одне втрачене життя – це вже багато.

Зверніть увагу! 26 березня внаслідок цинічного обстрілу бойовиків на Донбасі обірвалося життя одразу чотирьох наших бійців, ще двоє – отримали поранення. Трагедія сталася у районі Шумів.

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