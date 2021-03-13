Очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що на Донбасі може спалахнути широкомасштабний конфлікт. На його думку, це може статися, "якщо Росія не зупиниться у своїх апетитах".

Тому це – питання не лише українське й навіть вже не європейське. Таку думку Кравчук висловив в ефірі одного з українських телеканалів.

До теми США можуть дати нормандському формату більше впливу, – Кравчук

Саме тому, переконаний очільник української делегації в ТКГ, до перемовин щодо Донбасу варто долучити США. Вже ведуться відповідні консультації, проте наразі ще не мовиться про публічні заяви.

Кравчук припустив, що Росія може заблокувати можливу участь США у переговорах в нормандському форматі. Проте в такому випадку з'явиться питання щодо того, які в неї на це підстави.

Росія не може просто сказати, що не хоче, вона має надати аргументи. Це дуже важливо – якими вони будуть. Власне, для нас вкрай необхідно це питання поставити на порядок денний,

– наголосив він.

"Які будуть форми вирішення – це вже процес роботи, процес узгодження. Але я переконаний, що США мають брати участь у цьому питанні" – наголосив Кравчук.

Кравчук: Росія не хоче миру на Донбасі

За словами Кравчука, Росія не зацікавлена у досягненні миру на Донбасі. "Тому ми – у глухому куті. Виходячи з цього, Україна, Німеччина та Франція ініціювали новий план дій", – зауважив він.

Як пояснив української делегації в ТКГ, наразі цей план перебуває на опрацюванні у Росії. Попри це, Кремль мовчить й навпаки інколи подає сигнали, мовляв, ніякого плану вони не бачили.

Довідка. Раніше Кравчук заявив, що зустріч "нормандської четвірки" може відбутися вже у квітні 2021 року. Проте у Росії запевняють, що нічого не чули про це.

"Президент Зеленський сказав, якщо так буде і далі, аби зрушити ситуацію з місця він ініціюватиме зустрічі з кожним членом нормандського формату окремо" – підсумував Кравчук.