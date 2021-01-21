Кравчук розповів, що дозволить зрушити з місця питання Донбасу
Глава української делегації в ТКГ впевнений, що лише нові підходи до врегулювання ситуації на Донбасі дадуть змогу сподіватися на зрушення у мирному процесі.
Леонід Кравчук наголосив, що ці питання можуть обговорити під час зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" 22 січня 2020 року. Про це він розповів у коментарі РБК-Україна.
Читайте також Постійна агресія та хамство, – Кулеба про поведінку росіян на перемовинах
Якщо цього не станеться й не буде дана оцінка ситуації, не будуть запропоновані нові підходи до "дорожньої карти", то сподіватися на будь-які зрушення в цьому процесі буде неможливо,
– заявив перший президент.
Зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки" 12 січня: коротко
- У Берліні 12 січня 2020 року пройшли переговори радників лідерів країн "нормандської четвірки".
- Українську делегацію очолював глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
- Зустріч тривала понад 6 годин.
- За словами очільника ОП, діалог був "непростий, але конструктивний і змістовний".
- Сторони обговорювали декілька питань. Зокрема, виконання домовленостей саміту в Парижі.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter