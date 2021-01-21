Глава української делегації в ТКГ впевнений, що лише нові підходи до врегулювання ситуації на Донбасі дадуть змогу сподіватися на зрушення у мирному процесі.

Леонід Кравчук наголосив, що ці питання можуть обговорити під час зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" 22 січня 2020 року. Про це він розповів у коментарі РБК-Україна.

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Якщо цього не станеться й не буде дана оцінка ситуації, не будуть запропоновані нові підходи до "дорожньої карти", то сподіватися на будь-які зрушення в цьому процесі буде неможливо,

– заявив перший президент.

Зверніть увагу! З часу проведення саміту в Парижі 9 грудня 2019 року, відбулося 5 зустрічей радників. До нормандського формату входять Україна, Франція, Німеччина та Росія.

Зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки" 12 січня: коротко

У Берліні 12 січня 2020 року пройшли переговори радників лідерів країн "нормандської четвірки".

Українську делегацію очолював глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Зустріч тривала понад 6 годин.

За словами очільника ОП, діалог був "непростий, але конструктивний і змістовний".

Сторони обговорювали декілька питань. Зокрема, виконання домовленостей саміту в Парижі.