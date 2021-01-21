Політичне шарлатанство, – Кравчук розкритикував можливу передачу полонених Медведчуку
Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук відреагував на можливу передачу полонених куму Путіна Віктору Медведчуку. Він назвав такий розвиток подій "політичним шарлатанством".
Перший президент закликав не спекулювати на людському горі. Про це Кравчук заявив у коментарі РБК-Україна.
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Що каже Кравчук
Він наголосив, що в рамках українській делегації ТКГ діє спеціальна підгрупа, яка займається обміном полонених, дотримуючись певної схеми.
"Я ставлю запитання: Медведчук – це держава? Якщо у нього є своя територія в Україні або власна дача, він може туди забирати кого завгодно", – зазначив перший президент.
Кравчук додав, що питання обміну полоненими потрібно вирішувати на державному рівні, а не на приватному.
Я це розцінюю як політичне шарлатанство, яке ніяким чином не причетне до розв'язання питання,
– підсумував глава української делегації в ТКГ.
Повернення полонених на територію України: головне
- Окупанти довгий час блокували питання обміну полоненими. Нещодавно російські найманці заявили, що передадуть літніх людей, жінок та хворих нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, а не уповноваженим державним органам.
- Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович назвав такі дії порушенням всіх домовленостей.
- Уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила, що бойовики в односторонньому порядку передадуть Україні 9 людей.
- У МЗС України зазначили, що такі дії російських найманців відверто порушують усталені механізми розв'язання гуманітарних питань.
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