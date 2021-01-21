Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук відреагував на можливу передачу полонених куму Путіна Віктору Медведчуку. Він назвав такий розвиток подій "політичним шарлатанством".

Перший президент закликав не спекулювати на людському горі. Про це Кравчук заявив у коментарі РБК-Україна.

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Що каже Кравчук

Він наголосив, що в рамках українській делегації ТКГ діє спеціальна підгрупа, яка займається обміном полонених, дотримуючись певної схеми.

"Я ставлю запитання: Медведчук – це держава? Якщо у нього є своя територія в Україні або власна дача, він може туди забирати кого завгодно", – зазначив перший президент.

Кравчук додав, що питання обміну полоненими потрібно вирішувати на державному рівні, а не на приватному.

Я це розцінюю як політичне шарлатанство, яке ніяким чином не причетне до розв'язання питання,

– підсумував глава української делегації в ТКГ.

Зверніть увагу! У квітні 2020 року відбувся останній обмін полоненими. Україна отримала 20 людей, віддала – 14.

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