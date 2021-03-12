Леонід Кравчук заявив, що зустріч "нормандської четвірки" може відбутися вже у квітні 2021 року. Однак у Росії запевняють, що нічого не чули про такі плани.

Про це лідер української делегації для участі у Тристоронній контактній групі заявив 12 березня в ефірі одного з українських телеканалів.

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Зустріч лідерів країн-учасниць Нормандського формату може відбутися у квітні,

– сказав Кравчук.

Реакція Кремля

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у графіку Володимира Путіна наразі не запланована зустріч у Нормандському форматі.

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