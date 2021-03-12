Кравчук каже, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться у квітні, Кремль заперечує
Леонід Кравчук заявив, що зустріч "нормандської четвірки" може відбутися вже у квітні 2021 року. Однак у Росії запевняють, що нічого не чули про такі плани.
Джерело:24 канал
Про це лідер української делегації для участі у Тристоронній контактній групі заявив 12 березня в ефірі одного з українських телеканалів.
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Зустріч лідерів країн-учасниць Нормандського формату може відбутися у квітні,
– сказав Кравчук.
Реакція Кремля
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у графіку Володимира Путіна наразі не запланована зустріч у Нормандському форматі.
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