Кравчук хотів би відвідати окупований Крим: для чого
Леонід Кравчук заявив, що хотів би відвідати тимчасово окупований Крим. За словами політика, він хоче побачити, як змінився півострів після 7-річної окупації.
Поїздка не принесла б Кравчуку задоволення
Про таке своє бажання лідер Української делегації у Тристоронній контактній групі Кравчук заявив в ефірі одного з телеканалів, пише 24 канал.
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Ви знаєте, я б хотів. Але зараз мало їжджу кудись далеко. З урахуванням ситуації, яка нині в Криму, не думаю, що ця поїздка моя принесе мені велике задоволення,
– сказав політик.
Кравчук додав, що навряд чи його візит на тимчасово окупований півострів міг би "бути позитивно оцінений і російською стороною".
Що відомо про ситуацію в окупованому Криму
- У Криму виникла серйозна проблема з водостачанням.
- Через те, що окупанти поповнюють запаси води із водосховищ природного стоку та підземних джерел на півострові трапилося засолення ґрунту.
- До речі, відповідно до міжнародного права відповідальною за проблему води у Криму є держава-агресор Росія.
- Через посушливу погоду на півострові вже обміліли та висохли десятки водойм.
- З 27 листопада 2020 року у Ялті вирішили обмежити водопостачання – воду подають лише по 3 години зранку і ввечері.
- Окупанти масово руйнують унікальні пам'ятки окупованого півострова: на території бухти Капсель розпочали будівельні роботи.
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