Леонід Кравчук заявив, що хотів би відвідати тимчасово окупований Крим. За словами політика, він хоче побачити, як змінився півострів після 7-річної окупації.

Поїздка не принесла б Кравчуку задоволення

Про таке своє бажання лідер Української делегації у Тристоронній контактній групі Кравчук заявив в ефірі одного з телеканалів, пише 24 канал.

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Ви знаєте, я б хотів. Але зараз мало їжджу кудись далеко. З урахуванням ситуації, яка нині в Криму, не думаю, що ця поїздка моя принесе мені велике задоволення,

– сказав політик.

Кравчук додав, що навряд чи його візит на тимчасово окупований півострів міг би "бути позитивно оцінений і російською стороною".

Що відомо про ситуацію в окупованому Криму