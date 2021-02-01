Леонід Кравчук впевнений, що новообраний глава США Джо Байден суттєво допомагатиме Україні. За його словами, під час правління 46 американського президента санкції проти Росії стосуватимуться не лише фізичних осіб.

Джерело: 24 канал

Голова української делегації в ТКГ в ефірі одного з телеканалів розповів, що під час розмови Байдена з Путіним лідер Сполучених Штатів чітко висловив позицію своєї держави щодо України.

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Кравчук розповів, що головною темою переговорів був договір про стратегічну ядерну зброю. Однак під час розмови було піднято й питання нашої країни.

Байден дуже чітко й системно, як сказали в Офісі президента, ідеально висловився щодо України. Що Україна суверенна незалежна держава, що Штати підтримуватимуть суверенітет і незалежність України, і що це буде головним напрямком зовнішньої політики США щодо України,

– сказав глава української делегації в ТКГ.

Кравчук впевнений, що Байден допомагатиме Україні

Перший президент зазначив, що нещодавно передивлявся промову Джо Байдена у Верховній Раді в 2015 році. На думку Кравчука, це був ідеальний виступ, під час якого політик дав зрозуміти, що і він, і Демократична партія стоять на позиції захисту суверенітету і територіальної цілісності України.

"Я переконаний, що пан Байден буде втілювати цю політику в життя. Санкції проти Росії вийдуть за межі фізичних осіб, а стануть санкціями проти структур, можливі фінансові санкції, говорили про те, що можуть бути санкції виведення Росії з банківської системи, тобто про дуже широкі санкції", – підкреслив Кравчук.

Глава української делегації в ТКГ прогнозує політичний та дипломатичний вплив на Росію зі сторони США.

У мене переконання, що США підтримають пропозицію України, щоб у "нормандську четвірку" був введений представник Сполучених Штатів. Я бачу чітку, зрозумілу й послідовну позицію про захист України. І санкції, і зброя, і політичний тиск. Росію треба змусити діяти в рамках міжнародного права,

– підсумував перший президент.

Зверніть увагу! Джо Байден 26 січня 2021 року вперше за час свого президенства провів розмову з главою країни-агресора Володимиром Путіним.

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