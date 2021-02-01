Кравчук спрогнозував, як за правління Байдена зміниться політика США щодо України і Росії
Леонід Кравчук впевнений, що новообраний глава США Джо Байден суттєво допомагатиме Україні. За його словами, під час правління 46 американського президента санкції проти Росії стосуватимуться не лише фізичних осіб.
Джерело: 24 канал
Голова української делегації в ТКГ в ефірі одного з телеканалів розповів, що під час розмови Байдена з Путіним лідер Сполучених Штатів чітко висловив позицію своєї держави щодо України.
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Кравчук розповів, що головною темою переговорів був договір про стратегічну ядерну зброю. Однак під час розмови було піднято й питання нашої країни.
Байден дуже чітко й системно, як сказали в Офісі президента, ідеально висловився щодо України. Що Україна суверенна незалежна держава, що Штати підтримуватимуть суверенітет і незалежність України, і що це буде головним напрямком зовнішньої політики США щодо України,
– сказав глава української делегації в ТКГ.
Кравчук впевнений, що Байден допомагатиме Україні
Перший президент зазначив, що нещодавно передивлявся промову Джо Байдена у Верховній Раді в 2015 році. На думку Кравчука, це був ідеальний виступ, під час якого політик дав зрозуміти, що і він, і Демократична партія стоять на позиції захисту суверенітету і територіальної цілісності України.
"Я переконаний, що пан Байден буде втілювати цю політику в життя. Санкції проти Росії вийдуть за межі фізичних осіб, а стануть санкціями проти структур, можливі фінансові санкції, говорили про те, що можуть бути санкції виведення Росії з банківської системи, тобто про дуже широкі санкції", – підкреслив Кравчук.
Глава української делегації в ТКГ прогнозує політичний та дипломатичний вплив на Росію зі сторони США.
У мене переконання, що США підтримають пропозицію України, щоб у "нормандську четвірку" був введений представник Сполучених Штатів. Я бачу чітку, зрозумілу й послідовну позицію про захист України. І санкції, і зброя, і політичний тиск. Росію треба змусити діяти в рамках міжнародного права,
– підсумував перший президент.
Про що ще говорили Байден і Путін
- В адміністрації Байдена повідомили, що під час розмови з Путіним глава Білого дому висловив рішучу підтримку суверенітету України перед обличчям тривалої російської агресії.
- Президенти також обговорили двосторонні відносини й домовилися продовжувати контакти.
- Не оминули увагою й боротьбу з пандемією COVID-19 та співпрацю у торгово-економічній галузі.
- Майже вдалося їм домовитися і про продовження дії ядерної угоди.
- Обговорили глави держав й арешт опозиціонера Олексія Навального та протести у Росії, а також втручання у вибори президента США.
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