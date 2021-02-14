Краще вже "сталінтинки": чому в окупованому Луганську не святкують День Валентина

Окупаційна "влада" передбачає не тільки нові правила і закони, а й нові свята. Далі читайте російською.

Нет любви и Дню Святого Валентина...

К некоторым привыкают до сих пор, так и не вникнув в их суть, некоторые заняли свою нишу, как, например, День Защитника Отечества, а некоторые праздники ушли в историю как неприемлемые и чуждые идеологии временно оккупированного Луганска, как, например, День Святого Валентина.

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Начать нужно с того, что все последние шесть лет "власть" трактует новые моральные принципы: верность в браке, сам законный брак, освященный церковью и, соответственно, праздник любви, семьи и верности 8 июля по российским стандартам. День Святого Валентина не упоминают, будто его и не было никогда. Выглядит это более чем двойственно – официально этого дня нет, но о нем трубят повсюду: с каждого лотка на рынке, с праздничной выкладки в супермаркетах, с акций в кафе. Такая вот типичная местная двойственность – праздника нет, но он во всем.

"Официально" в этот день отмечают день освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков, что чествуется митингами и официальными речами с высоких трибун. Неофициально в этот день каждый мужчина несет своей женщине цветок, женщина готовит праздничный ужин, а все остальные от мала до велика отмечают этот день по-своему: от валентинок и праздничных мессиджей до более крупных подарков. И в этой двойственности с праздниками очень показательна вся двойственность последних шести лет.

Что изменила оккупация

Официальных браков стало гораздо меньше в связи с недоверием к местным официальным документам и отсутствию денег на пышные торжества. Стало гораздо больше раннего опыта сожительствования, гораздо меньше веры в институт семьи брака, а одинокое материнство как статус многие используют как способ дополнительного обогащения в 1800 рублей ежемесячного дохода от "государства". И на это охотно идут не только женщины, но и мужчины, которых вполне устраивает, что ребенок официально считается записанным со слов матери при живом существующем отце, который официально отказался признавать ребенка, чтобы получать ежемесячно от "государства" на 1800 рублей больше.

А теперь давайте добавим к этому игнорирование гомосексуальности, вполне толерантное отношение при этом к опыту добрачных отношений с официальной трактовкой брака как единственно приемлемой формы отношений между мужчиной и женщиной, валентинки в начальной школе над всем этим некоторую религиозность и трепет в отношении брачных отношений – жгучий микс, согласитесь.

Есть даже такие акции в одноклассниках, когда особенно рьяные выкладывают на своей странице месседжи о том, что день Святого Валентина нам чужд и наша тема это сталинтинки (сердечки с изображением Сталина), а не валентинки с их явно иностранным происхождением.

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И здесь действительно в этот день официально отмечают совсем другой праздник, пока буквально каждый житель "республики" спешит, чтобы принести для своей второй половинки такой "не наш", но вместе с тем и такой приятный подарок в этот день.