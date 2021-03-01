Краще ми годуватимемо своїх олігархів, ніж російських, – Аваков

Очільник міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков розкритикував відновлення закупівлі Україною електроенергії з Росії. Він заявив, що не тримає дистанції з олігархами.

Міністр спілкується зі всіма політиками, зокрема і з Вадимом Рабіновичем та з Ігорем Бойком. Він зауважив, що кожен з олігархів робить все, що повинен і все, що може.

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Аваков: краще годувати своїх олігархів

Але, як сказав глава МВС, це стосується не всіх. "Іноді я консолідуюсь з цими олігархами і запитую: "Господи, а як можна було у Верховній Раді провести дозвіл на покупку електроенергії в Росії?".

Я не знаходжу на це відповіді. Краще ми годуватимемо своїх олігархів, аніж російських. І повільно їх відтісняти. Це моя стратегія,

– зазначив Аваков.

На його думку, президента в цьому питанні "поставили перед фактом".

Він визнав, що олігархи можуть консолідуватись проти чинної влади, проти Володимира Зеленського, але це помилкова стратегія. "Вони всі дуже розумні люди і вони розуміють це", – сказав міністр.

Олігархи – не основна проблема країни

Аваков наголосив, що українські олігархи – не основна проблема країни. Також він сказав: "Основна проблема – це проблема справедливості, суддів, а потім – олігархів. Адже якщо вони впливають на владу, суди, громадську думку, тоді – глухий кут".

Зараз вони (олігархи – 24 канал) впливають, але, на мій погляд, все менше і менше,

– додав міністр.