Красень Путін і московська родина: з'явилися розмови екскерівника СБУ Нескоромного

Оприлюднили записи розмов за участю, ймовірно, колишнього заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного. На них він прихильно висловлювався про президента Росії Володимира Путіна та російську церкву. Нескоромного підозрюють у замовленні вбивства начальника Внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Джерело: "Українська правда"

Записи розмов із Нескоромним видання з посиланням на власні джерела оприлюднило 29 січня. На них екскерівник СБУ розмовляє телефоном з 2 чоловіками. Слідство позначає їх як "Ч" та "Владика".

Важливо СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до організації замовного вбивства

Що заявляв Нескоромний: коротко

Колишній заступник голови СБУ, зокрема, вітав одного зі співрозмовників із Новим роком "за московським часом".

Іншому чоловікові Нескоромний каже, що не подивився "Володимира Володимировича", якого називає "красенем". Також він переймається статусом Української православної церкви Московського патріархату та передає привіт "московській родині".

Повна розшифровка запису розмов за участю Нескоромного (він її веде російською)

Спілкування з "Ч"

Нескоромний: З Новим роком, новим щастям! Здоров'я, любові. І з Днем народження.

Ч: Дякую.

Нескоромний: За московським часом вітаю (сміється).

Ч: (нерозбірліво)

Нескоромний: Правильно, правильно, Олександре Івановичу. Вивчайте...

Ч: (нерозбірліво)

Нескоромний: Братулічка, ну трохи пізніше. Якраз тільки доїжджаю. Ще не вдома. Отримував дуже важливу оперативну інформацію. Був на зустрічі.

Ч: І що?

Нескоромний: Відмінно. Йдемо в атаку. Все добре. Ну трохи залишилося.

Про ще Нескоромний говорив із "Владикою"

Владика: Зі святом, дорогий!

Нескоромний: Бажаю здоров’я!

Владика: І вам здоров'я бажаю!

Нескоромний: Як там? Я прогавив Володимира Володимировича, перший раз в житті, йопересете.

Владика: Я його подивився вже пару разів.

Нескоромний: Нє, він красень. Сила.

Владика: Добре сказав, так нормальненько.

Нескоромний: Впевнено. Я, до речі, цілий день хотів вас набрати, ви собі не уявляєте. Цілий день хотів набрати. Я так зрозумів, що там знову хмари згущаються, так? Газують ці дебіли?

Владика: Ну в звичайному своєму режимі, стандартному.

Нескоромний: Ну щось типу я не зрозумів з висловлювань, щось Варфоломій несамовитий, щось там наговорив. Він щось позбавив нас статусу якогось? РПЦ ... наш УПН, українську?

Владика: Не перейматесь, батенька.

Нескоромний: Не морочитися, так?

Владика: Не морочтесь, спокійно.

Нескоромний: Ну, Владико, з Новим роком, з новим щастям.

Владика: І вас теж, батенька, дорогий, з святом.

Нескоромний: Всього найкращого, здоров'я, не хворіти. Московській нашій там родині – привіт. Побачимося вже в новому році – почаюєм.

​До речі Нескоромний планував дати пресконференцію в Брюсселі: чому відклали

Аудіозапис розмови Нескоромного з "Ч" та "Владикою"

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