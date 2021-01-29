Красень Путін і московська родина: з'явилися розмови екскерівника СБУ Нескоромного
Оприлюднили записи розмов за участю, ймовірно, колишнього заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного. На них він прихильно висловлювався про президента Росії Володимира Путіна та російську церкву. Нескоромного підозрюють у замовленні вбивства начальника Внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
Джерело: "Українська правда"
Записи розмов із Нескоромним видання з посиланням на власні джерела оприлюднило 29 січня. На них екскерівник СБУ розмовляє телефоном з 2 чоловіками. Слідство позначає їх як "Ч" та "Владика".
Важливо СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до організації замовного вбивства
Що заявляв Нескоромний: коротко
- Колишній заступник голови СБУ, зокрема, вітав одного зі співрозмовників із Новим роком "за московським часом".
- Іншому чоловікові Нескоромний каже, що не подивився "Володимира Володимировича", якого називає "красенем". Також він переймається статусом Української православної церкви Московського патріархату та передає привіт "московській родині".
Повна розшифровка запису розмов за участю Нескоромного (він її веде російською)
Спілкування з "Ч"
Нескоромний: З Новим роком, новим щастям! Здоров'я, любові. І з Днем народження.
Ч: Дякую.
Нескоромний: За московським часом вітаю (сміється).
Ч: (нерозбірліво)
Нескоромний: Правильно, правильно, Олександре Івановичу. Вивчайте...
Ч: (нерозбірліво)
Нескоромний: Братулічка, ну трохи пізніше. Якраз тільки доїжджаю. Ще не вдома. Отримував дуже важливу оперативну інформацію. Був на зустрічі.
Ч: І що?
Нескоромний: Відмінно. Йдемо в атаку. Все добре. Ну трохи залишилося.
Про ще Нескоромний говорив із "Владикою"
Владика: Зі святом, дорогий!
Нескоромний: Бажаю здоров’я!
Владика: І вам здоров'я бажаю!
Нескоромний: Як там? Я прогавив Володимира Володимировича, перший раз в житті, йопересете.
Владика: Я його подивився вже пару разів.
Нескоромний: Нє, він красень. Сила.
Владика: Добре сказав, так нормальненько.
Нескоромний: Впевнено. Я, до речі, цілий день хотів вас набрати, ви собі не уявляєте. Цілий день хотів набрати. Я так зрозумів, що там знову хмари згущаються, так? Газують ці дебіли?
Владика: Ну в звичайному своєму режимі, стандартному.
Нескоромний: Ну щось типу я не зрозумів з висловлювань, щось Варфоломій несамовитий, щось там наговорив. Він щось позбавив нас статусу якогось? РПЦ ... наш УПН, українську?
Владика: Не перейматесь, батенька.
Нескоромний: Не морочитися, так?
Владика: Не морочтесь, спокійно.
Нескоромний: Ну, Владико, з Новим роком, з новим щастям.
Владика: І вас теж, батенька, дорогий, з святом.
Нескоромний: Всього найкращого, здоров'я, не хворіти. Московській нашій там родині – привіт. Побачимося вже в новому році – почаюєм.
До речі Нескоромний планував дати пресконференцію в Брюсселі: чому відклали
Аудіозапис розмови Нескоромного з "Ч" та "Владикою"
Замовне вбивство посадовця СБУ: головне
- 23 січня українські правоохоронці провели спецоперацію, в межах якої затримали полковника спецпідрозділу "Альфа" Андрія Расюка. Його звинувачують у підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
- Імовірним замовником називають Дмитра Нескоромного. За даними ЗМІ, його також спробували затримати, і навіть вдягнули на нього кайданки. Але йому вдалося втекти. Згодом у СБУ цю інформацію спростували.
- Також у спецслужбі розповіли, що злочин планували у змові декілька людей і розробили чіткий план. Далі організатор знайшов виконавця та запропонував йому 50 тисяч доларів. І якраз під час передачі частини грошей затримали виконавця.
- Расюку вже обрали запобіжний захід. Його взяли під варту. Представник Офісу Генпрокурора України Андрій Лисокобилка зауважив, що підозрюваному може загрожувати до 15 років ув'язнення або довічне.
- 27 січня СБУ оголосила Нескоромному підозру в організації замовного вбивства.
- Сам колишній заступник голови СБУ усі обвинувачення відкидає. За його словами, це провокація з боку оточення голови спецслжуби Івана Баканова. Також він пообіцяв оприлюднити компромат на чинну владу.
- Тим часом, радник Єрмака Михайло Подоляк заявив, що до цієї справи має стосунок колишній голова ОПУ Андрій Богдан.
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