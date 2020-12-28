У районі ООС на КПВВ "Станиця Луганська" 28 грудня затримали чоловіка, який незаконно переміщував гроші з тимчасово окупованої території. Зокрема, він мав при собі 150 тисяч доларів.

Деталі інциденту

Чоловіка у пункті пропуску затримали співробітники СБУ та Державної фіскальної служби. Про це повідомили на сторінці у фейсбуці штабу Операції Об'єднаних сил.

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Вказаний громадянин – житель міста Красний Луч, мав при собі 150 тисяч доларів, що у еквіваленті національної валюти за курсом НБУ становить 4,2 мільйона гривень,

– розповіли у штабі ООС.

Зауважимо, гранично допустима сума для переміщення з тимчасово окупованої території в Україну є сума, що не перевищує 50 тисяч гривень.

Що зробили з грошима

Правоохоронці склали на чоловіка протокол про адміністративне правопорушення.

Гроші вилучили та передати на зберігання у відділення банку до рішення суду.



На Луганщині чоловік незаконно перевозив 150 тисяч доларів / Фото ООС