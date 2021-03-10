Експерти вважають, що Рада національної безпеки і оборони України вже на наступному засіданні може розглянути питання щодо санкції проти олігархів. Зокрема – проти Дмитра Фірташа і Ігоря Коломойського.

Але вже зараз усі українські олігархи можуть "лежати" на столі в РНБО. Таку думку в ефірі програми "Що це було?" висловив ексзаступник генерального прокурора Віктор Чумак.

До теми РНБО може ввести санкції і проти Фірташа, і проти Коломойського, – Рибачук

Проти кожного олігарха можна ввести санкції

За його словами, майже кожен олігарх пов'язаний з російською економікою. Для того, щоб ухвалити рішення щодо санкцій проти них, достатньо проаналізувати, чим вони займались упродовж семи років.

По кожному українському олігарху можна вводити відповідні санкції. Тому якщо говорити про деолігархізацію, то потрібно робити наступні кроки,

– зазначив Чумак.

Олігархи тримали Україну "на гачку"

Олігархи, як сказав ексзаступник генпрокурора, тримали Україну "на гачку" 7 років. Тому вже зараз можна і їх взяти "на гачок" та почати з ними діалог.

Зауважимо! Наступне засідання РНБО відбудеться у четвер, 11 березня. Водночас які питання розглядатимуть на ньому – наразі невідомо.

Чумак пропонує 2 варіанти розмови з олігархами:

домовитись, що вони добровільно самі йдуть;

в разі відмови – ухвалити відповідні законодавчі бази і почати повну процедуру перегляду їхнього впливу на політику, економіку, засоби масової комунікації.

Санкції РНБО проти олігархів