З кожним роком все менше: скільки українців святкують 8 Березня

Джерело:соціологічна група "Рейтинг"
В Україні з кожним роком зменшується кількість людей, які святкують 8 Березня. Однак число таких осіб у 2021 році все ще залишається високим.
Кількість людей, які відзначають це свято зменшуються впродовж останніх 9 років.
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Важливішим 8 Березня є для мешканців півдня та сходу, а також для тих, хто одружений.
На Заході України свято не планують відзначати майже 40% опитаних. Серед тих, хто розлучений, або не одружений таких – 35 – 36%.Зверніть увагу! У 2021 році Міжнародний жіночий день випадає на понеділок. Тому на роботу українці підуть вже у вівторок, оскільки 8 Березня – державний вихідний.
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