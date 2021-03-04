З кожним роком все менше: скільки українців святкують 8 Березня
В Україні з кожним роком зменшується кількість людей, які святкують 8 Березня. Однак число таких осіб у 2021 році все ще залишається високим.
Джерело:соціологічна група "Рейтинг"
Кількість людей, які відзначають це свято зменшуються впродовж останніх 9 років.
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Скільки українців святкують 8 березня
- 68% опитаних святкують;
- 29% – не святкують.
В яких регіонах України відзначають це свято
Важливішим 8 Березня є для мешканців півдня та сходу, а також для тих, хто одружений.
На Заході України свято не планують відзначати майже 40% опитаних. Серед тих, хто розлучений, або не одружений таких – 35 – 36%.
Що відомо про опитуванняСоціологічна група "Рейтинг" впродовж 27 – 28 лютого опитала 1500 повнолітніх мешканців усіх регіонів України. У дослідженні не брали участь лише люди, які проживають у тимчасово окупованому Криму та на Донбасі. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування – CATI. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,5%.
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