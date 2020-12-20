Верховна Рада перед Новим роком ухвалила низку нових призначень в уряді. Як опозиція, партія "Голос" нікого не підтримувала.

Винятком став міністр фінансів Сергій Марченко на початку 2019 року. Про це розповіла очільниця партії Кіра Рудик в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Чому проголосували за Марченка

За її словами, тоді усі розуміли, що Україна стоїть перед великим викликом економічної кризи. Рудик запевнила: "Дуже багато членів нашої фракції персонально знали цього кандидата, працювали з ним і стверджували, що можуть поручитися за нього".

Кадрова політика Зеленського з кожним днем стає все гіршою. Тому сподіватись на те, що ми побачимо якусь зірку: людину з хорошою репутацією та професійними якостями, з конкретним планом (не треба – 24 канал). Наразі я не бачу таких людей на небосхилі,

– зазначила нардепка.

Зазначимо! У Верховній Раді України з'явився проєкт постанови про відставку Сергія Марченка з посади міністра фінансів. Автором постанови став скандальний нардеп Андрій Деркач, якого в США внесли в санкційний список агентів Росії.

Принципова позиція партії

Перша за все, як запевнила Рудик, нікого не підтримувати – це принципова позиція партії. Вона додала: "Якщо з'явиться кандидат, якому ми так само довірятимемо (як Марченку – 24 канал), і якщо він матиме гарну репутацію у професійних колах, то ми зможемо його підтримати".

Повне інтерв'ю з Кірою Рудик: дивіться відео 24 каналу

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