Кожна смерть – це біль, – Кулеба про обстріли бойовиків і порушення режиму тиші

Джерело:"Радіо Свобода"
Проросійські бойовики на Донбасі щодня обстрілюють позиції наших бійців. Попри це, як зауважив очільник МЗС України Дмитро Кулеба, перемир'я триває.
Міністр закордонних справ підкреслив, що порушень з боку бойовиків стало менше. Але, як підкреслив Кулеба, вони є і це факт.
Важливо Відомі імена військових, що загинули внаслідок вибуху на Донбасі
Очільник МЗС пояснив, що офіційна статистика підтверджує зменшення кількості обстрілів та втрат. Тому, на думку Кулеби, режим тиші є позитивним явищем.
Важливо тримати чинний режим припинення вогню, тому що все одно це краще, ніж було до його запровадження. Кожна смерть – це біль. Кожен постріл – це порушення. Але важливо тримати те, що є, бо буде ще гірше, ніж зараз,
– наголосив Кулеба.
Окуповані території на сході України / Інфографіка 24 каналу