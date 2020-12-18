Партія "Голос" уже давно є класичною опозиційною партією та не підтримує призначення чинної влади. Голова "Голосу" Кіра Рудик в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу прокоментувала гучні законопроєкти та рішення не підтримувати кандидатури нових міністрів.

Також вона оцінила дії уряду щодо боротьби з коронавірусом COVID-19 в Україні. Про це – у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

Перша частина Про олігархів при владі та утримання нардепів за державні гроші: відверте інтерв'ю з Кірою Рудик

Про призначення Шкарлета та Бондаренка

Ви виступали проти призначення Шкарлета міністром освіти, так?

Ми виступали і виступаємо проти.

А чому, скажіть, будь ласка?

Насамперед – міністром освіти повинна бути людина, яка, по-перше, є сама освітянином. По-друге, професійною. По-третє, вона абсолютно точно не має бути замішана у таких скандалах, як Шкарлет. Як щодо питань плагіату, так і великої кількості інших питань.

Що відомо про Шкарлета? 17 грудня Рада підтримала кандидатуру



За його призначення проголосувало 226 парламентарів. Однак, присягу про вступ на посаду міністра Шкарлет складав під крики "Ганьба".



Під час попереднього обговорення його кандидатури депутати пригадали плагіат у його наукових роботах, а також роботу на "Партію регіонів" та "крило" ексміністра освіти та науки Дмитра Табачника. 17 грудня Рада підтримала кандидатуру Сергія Шкарлета , який до цього був у статусі виконувача обов'язків, на посаду очільники МОНу.За його призначення проголосувало 226 парламентарів. Однак, присягу про вступ на посаду міністра Шкарлет складав під крики "Ганьба".Під час попереднього обговорення його кандидатури депутати пригадали плагіат у його наукових роботах, а також роботу на "Партію регіонів" та "крило" ексміністра освіти та науки Дмитра Табачника.

Тобто Шкарлета ви звинувачуєте у плагіаті, що в принципі доведено незалежними розслідуваннями. Справді, його докторська дисертація була частково скопійована. Це ганьба для науковця. І ви за нього не голосуєте в парламенті.



Але при цьому ваша фракція у Київраді підтримала Володимира Бондаренка на посаду секретаря. Відомо, що у нього підроблений диплом. Де послідовність? Хіба це не подвійні стандарти?

Ні, це не подвійні стандарти. Ви можете назвати, хто з фракції "Голос" у Київраді проголосував за Бондаренка?

Більша частина вашої фракції.

Ні, це неправда. Ви ж розумієте, що це було таємне голосування. І, на жаль, підтвердити чи спростувати, хто саме голосував за Бондаренка, а хто ні, не можемо ні я, не ви. Тому ці звинувачення є безпідставними.

Повне інтерв'ю з Кірою Рудик: дивіться відео 24 каналу

114 зі 118 депутатів, які були присутніми на засіданні, проголосували. Депутат від вашої фракції Ярослав Юрчишин визнав, що частина депутатів Київради з фракції "Голос" справді підтримала Бондаренка. Від цієї ганьби вас врятувало тільки таємне голосування. Але ви не спростовуєте того, що частина ваших депутатів могла підтримати Бондаренка з його підроблених дипломом?

Ми знову йдемо по колу. Голосування було таємним. Я не можу прийти до фракції і почати ставити їм питання про те, хто з них це зробив. Є різниця між тим, коли ми, як фракція у Раді, виходимо та офіційно кажемо, що не підтримуємо Шкарлета, і тим, коли відбувається таємне голосування. Де кожен депутат незалежно від рішення фракції може вирішити, підтримує чи ні того чи іншого кандидата. Ви розумієте, що вимоги до міністра освіти та секретаря Київради є трохи різними?

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Чому "Голос" не підтримує призначення

Згадаймо про недавні призначення і про тих в.о, яких призначали або ні. На кого ставив чи не ставив "Голос"? Кого підтримували у призначеннях, а кого ні?

Як опозиція ми не підтримуємо жодні призначення. Окрім, мені здається, це було на початку року, Марченка. Ми розуміли, що країна стоїть перед великим викликом економічної кризи, і дуже багато членів нашої фракції персонально знали цього кандидата, працювали з ним і казали, що можуть за нього поручитися.

Довідка. Міністром фінансів України Сергій Марченко працює з березня 2020 року. Проте 17 грудня у Раді з'явився проєкт постанови про його відставку.

Це просто якась принципова позиція? Мовляв, ми опозиція і ми не підтримуємо? Якою б гарною людина не була?

Так, насамперед це принципова позиція. Як виключення ми підтримали Марченка, бо вважали, що це – абсолютно правильне рішення. І в нас дійсно була більшість фракції, яка вимагала цієї підтримки.

Якщо знайдеться кандидат, якому ми так само будемо довіряти, який буде так само ефективним, з гарною репутацією, ми, напевно, зможемо його підтримати. Але зараз кадрова політика Зеленського з кожним днем стає все гіршою.

Тому чи варто сподіватися на те, що ми побачимо якусь "зірку" і скажемо, що це гарна людина з професійними якостями? Почнімо з бази – плану того, з чим вона йде у Кабмін, що робитиме та як працюватиме. Наразі я не бачу таких людей на небосхилі.



Рудик пояснила, чому "Голос" не підтримує призначення влади / Фото 24 каналу

І ви при цьому не підтримали Вітренка на посаду міністра енергетики, який і професіонал, і готовий працювати, і добряче себе зарекомендував під час суперечки з "Газпромом", коли вдалося відсудити кілька мільярдів доларів у російського монополіста.

Я з великою повагою ставлюся до Вітренка та його досягнень. Але все ж таки підтримка нашої фракції забезпечується більшістю фракції, яка могла б працювати з людиною та за неї поручитися. Наразі таких представників у нашій фракції не знайшлося.

Довідка. Юрія Вітренка підтримали лише 186 депутатів, забракло 40 голосів. Його спробують повторно призначити на пост віцепрем'єра – міністра енергетики у січні 2021 року.

Чому вам не сподобався Вітренко?

Я не знаю, чому ви кажете, що він нам не сподобався. Ще раз кажу, ми з великою повагою ставимося до нього. Але кадрові призначення це – насамперед відповідальність коаліції. Ми не є частиною коаліції. Якщо у нас немає якихось виключень, як було з Марченком, ми не підтримуємо кадрові призначення уряду.

До речі, у спілкуванні з Олександром Качурою зі "Слуги народу" нардеп сказав, що ви пропонували свою кандидатуру на міністра освіти. Інна Совсун сьогодні сказала, що це не так.

Це абсолютно не так. Будь-яка пропозиція на міністра – це вже крок в коаліцію. Ми зараз не бачимо для себе такої можливості.

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Але ж ви самі говорите, що "слугам народу" не вистачає професійних кадрів?

А скажіть, будь ласка, яка тверезомисляча людина з професійним бекграундом, з досвідом, з планом зараз піде у цей уряд?

То ми ще 4 роки будемо "топити" країну?

Ні. Але ми сподіваємося, що зміни відбудуться системно. Якщо знімуть весь уряд та наберуть людей, які зможуть працювати як команда, з критеріями, з планом – тоді можна буде давати якихось людей. У цього уряду досі немає програми. Те, що ми бачили, спочатку було рефератом на 9 сторінок. Потім вже був більший реферат. У першому була єдина цифра – 19. У слові COVID-19.

Уявімо, що я не народний депутат і мені кажуть – хочеш піти в уряд? Ні, не хочу. Чому? Бо це репутаційні ризики, неможливість щось зробити.

Тому що тебе оточують такі "генії" як Шкарлет, вічний міністр Аваков та інші. Як працювати у такій команді, як отримувати результат? Це прийти, "освятити" собою рішення, які ти не підтримуєш, і піти.

Чому "Голос" пішов в опозицію

Ми розуміємо, що перебувати в опозиції достатньо зручно. Можна критикувати владу, не брати на себе відповідальність. Але чому тоді ви кажете неправду своїм виборцям? Адже у вашій передвиборчій програмі як партії ви написали: "Ми забезпечимо повну незалежність від олігархів Антимонопольному комітету, НКРЕКП та іншим ключовим економічним регуляторам. Ми наповнимо їхнє керівництво перевіреними людьми з бездоганною діловою репутацією та із залученням міжнародних експертів". Так ким ви наповнили хоча б один з економічних державних регуляторів?

Повернімося ще раз до того, що ми все ще готові наповнити ці регулятори професійними людьми. Якщо ми будемо частиною коаліції, візьмемо на себе відповідальність за те, куди рухається країна.

Якщо у нас буде можливість впливати на те, як працює уряд, куди він рухає країною та що він робить. Якщо у нас будуть ухвалені відповідні закони, які забезпечуватимуть незалежність цих органів, а не роботу по "телефонному праву" – так, як це працює зараз.

Власне, в опозиції ви не так давно. Від початку у вас, здається, були дуже схожі з президентською фракцією напрямки діяльності. Ви разом заявляли, що Крим – це Україна, і про намір побороти корупцію також. Що сталося? Коли ваші шляхи розійшлися?

Коли ми побачили перші результати роботи уряду Шмигаля. Ми були єдиною фракцією, яка вийшла з зали, коли президент представив новий уряд. Після уряду Олексія Гончарука, який був реформаторським, з планом та стратегією. Ми розуміли, як ми зможемо бути максимально ефективними в парламенті, аби все хороше, конструктивне та антиолігархічне, що накопичилося за останні 5 років, можна було ухвалити. Ви бачили по наших голосуваннях, що ми підтримали дуже багато реформаторських ініціатив.



Рудик відповіла, чому шляхи "Голосу" з монобільшістю розійшлися / Фото 24 каналу

Потім президент каже: "Цей уряд неефективний, зараз я вам покажу професіоналів". І тут виходять професіонали часів Януковича, які професіонали тільки в одному – як "пиляти" державні гроші. Це було абсолютно неприйнятно. Це був розворот нашого курсу як країни від реформ, Європи, швидких кроків до розвитку до того, що все повернеться до попередніх планів.

Це був перший крок, коли ми вийшли з зали та сказали, що не будемо частиною цього фарсу. Потім ми дивилися, як буде працювати уряд. І бачили, що кожен його крок – це провал.

Обіцяли 500 тисяч робочих місць. Потім запровадили карантин, який на той момент був абсолютно беззмістовним. І зараз кожен крок уряду у питаннях боротьби з COVID-19 є беззмістовним та базується на даних, які вони беруть з голови. По-третє, вони ніколи не працюють над помилками. Скажіть, хтось поніс відповідальність за "карантин вихідного дня"?

Про боротьбу з COVID-19

Вони пробують, а в них не виходить.

Так, але вони пробують це не за свій кошт, а малого та середнього бізнесу. Тобто це виглядає так, наче уряд стоїть, спускає машину з гори і каже: "Бізнес, ляж, будь ласка, бо нам дуже потрібно зупинити цю машину". Тобто коли це робиться завдяки людям, то це взагалі не влазить ніяким чином на голову.



У травні ми подали та ухвалили законопроєкт про масове тестування. Про те, як робити тестування в Україні для того, аби використовувати найкращі надбання інших країн.

Тестування, результат якого є більш-менш репрезентативним, почалося в жовтні, це 6 місяців. Що можна було робити 6 місяців? Так само зараз – новий карантин у січні. Хто буде компенсувати бізнесу витрати?

Як ми очікуємо, що відбудеться після цього карантину? Як зменшиться кількість людей, які хворіють? На це все у нас є відповіді і ми з ними виходимо і пропонуємо, але уряд робить по-своєму.



Посилення карантину в Україні під час зимових свят / Інфографіка 24 каналу

Ви думаєте це успішні результати його діяльності, це успіх? Абсолютно ні. Зараз партія "Голос" виходить з пропозицією про вакцинацію. Тому що треба думати вже на 3 кроки вперед. Якщо ви спитаєте мене, що відбудеться найважливіше у 2021 році – це у нас буде шанс вийти з коронавірусної кризи і повернутися до нормального життя. Цей шанс нам може забезпечити тільки вакцина.

Напередодні ви презентували Національний план вакцинації. На нього хтось звернув увагу?

Його підтримав комітет, ми підтримаємо його у парламенті. І в уряду буде щось, на що можна спиратися, ефективне. Тому що наш міністр охорони здоров'я сказав, що, можливо, в п'ятницю (18 грудня – 24 канал), у нього будуть якісь напрацювання. Ну вже все є, вже все готове для того, аби вже брати цей план, очікувати на вакцину, яка буде у нас в березні, і виконувати його. До речі, раніше вакцина сертифікувалась 5 місяців. Ми зробили законопроєкт і ухвалили, аби зменшити час цієї сертифікації з 5 місяців до 5 днів.

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Коли ці 5 днів будуть починатися? Від моменту, коли вакцина перетне кордон чи коли вирушить до нас?

Ми сподіваємось, що це буде в березні, коли перші дози вакцини з'являться в Україні. Але найлогічніше, і я не розумію, чому уряд цього не робить: коли вакцина прибуде в Україну, у нас вже має бути все готове. І холодильні установи, аби зберігати вакцину. Адже її можна зберігати лише при -70 градусах. І плани того, кого вакцинують насамперед. І механізми того, у який спосіб донести цю вакцину до людей.

Тобто те, що роблять вже інші країни, нам зараз не треба нічого вигадувати. І чомусь люди, які отримують від держави за це зарплату, які працюють щодня – вони просто сидять і нічого не роблять. Це те, що мене найбільше вбиває зараз у тому, що робить уряд. Він робить такий мінімум, аби просто вважали, що він працює.

Але при цьому ви говорите прекрасні слова про покращення медичного забезпечення громадян під час пандемії. Я вам наведу інший приклад. У своїй передвиборчій програмі ви заявляли про те, що українські військові мають отримувати максимально ефективну медичну допомогу. Але 20 грудня 2019 року під час голосування за відповідний законопроєкт вас просто не було у сесійній залі парламенту, ви за нього не голосували. Чому?

Мені важко згадати, де я була 20 грудня 2019 року. Але я впевнена, що фракція "Голос", яка працює щодня, підтримала такий законопроєкт.

Про червоні лінії та незаконне збагачення

"Голос" від самого початку йшов до Ради як певна еліта, інтелігенція. Принаймні, так презентував партію Вакарчук. І тут ми бачимо ось ці демарші, коли партія "Голос" виходить з сесійної зали, коли вона виходить на мітинг під стінами Ради. Ми бачимо, як збираються люди. Якби їх зібралося надто багато, чи готова була б тоді партія взяти на себе відповідальність за, ну нехай, п'ятий Майдан?

Ми завжди готові брати відповідальність за свої дії. І цим, дуже смішно звучить, ми відрізняємося від уряду. Ми прораховуємо свої дії на декілька кроків вперед і завжди відповідаємо за те, що робимо. І є принципові питання, так звані червоні лінії.

Для нас це питання співпраці з Росією та повернення Донбасу і Криму. Це дуже болючі і емоційні для нас питання, які ми будемо відстоювати, не дивлячись ні на що.

Друге принципове питання – це питання корупції та приведення до влади людей, які будуть цією корупцією займатися.

Подолання корупції? Це червона лінія для вас, так?

Ми прийшли з тим, що ми будемо боротися з корупцією. Це те, чим займаємося зараз у Раді. Нагадаю, що ми єдина фракція, яка за час роботи у Раді не була замішана в жодному корупційному скандалі. І ми плануємо продовжувати так само.

У вашій передвиборчій програмі написано, що корупція означатиме тюрму: "Ми повернемо кримінальну відповідальність за незаконне збагачення посадовців. Чиновники, які крали на посаді, мають сидіти в тюрмі". Прекрасні слова, але саме "Голос", зокрема, з іншими фракціями нещодавно провалили посилення покарання для чиновників, які брешуть в деклараціях.

Ви знаєте, що ви проголосували за те, аби чиновників не позбавляли волі, а лише її обмежували? До того ж, їм збільшили верхній поріг для брехні в деклараціях до 9 мільйонів гривень. Ви це теж підтримали.

Так, підтримали. Саме тому, що ми взяли на себе відповідальність за виведення країни з конституційної кризи. В нас було 2 варіанти:

залишити все, як є – тоді б ми входили в Новий рік з тим, що кожен корупціонер 2020 року зможе уникнути відповідальності;

голосуємо законопроєкт в тому вигляді, в якому він був, аби потім його покращити – він дійсно не передбачав кримінальної відповідальності.

Наша програма не передбачала, що Зеленський прийде до влади і буде грати за такими правилами, як це відбувається зараз. Вона не передбачала конституційну кризу, яку нам потрібно буде разом зі всіма вирішувати. Саме тому ми зараз діємо в рамках тих принципів, з якими прийшли. Ці принципи не змінились. Як тільки в нас буде можливість, а ми вже подали законопроєкт з цією можливістю – повернути кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях – ми це зробимо.

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НАЗК розкритикувало документ. Мовляв, він не передбачає ув'язнення, а лише створює для корупціонерів "санітарні" умови.

Однак спочатку ми повертаємо хоч якусь відповідальність. У нас залишився 1 пленарний день у п'ятницю, 18 грудня. Цього тижня нам потрібно було ухвалювати ці важкі рішення.



Рудик прокоментувала конституційну кризу / Фото 24 каналу

Виходять половинчасті заяви: "Ми не підтримуємо бюджет, ми не підтримуємо закон про подовження особливого статусу для Донбасу, але ми голосуємо за якийсь компромісний закон про декларації".

Це політика.

Це про домовленості.

Ні, це про відповідальність і рішення, які ти ухвалюєш на кожному кроці своєї роботи. Ти ухвалюєш максимально оптимальне рішення, яке буде найкращим для твоєї держави. І це завжди важке рішення, кожного разу. Саме тому це непроста робота.

Повертаючись до питання Донбасу, яке ми не підтримали. Зеленський казав, що він закінчить війну за рік, що "просто потрібно перестати стріляти" і це у якийсь спосіб вирішиться. Ще з лютого 2020 року ми єдині, хто запропонував якусь альтернативу Мінським домовленостям. Це альтернатива, як виходити з цієї ситуації. Насамперед ми казали, що цей "План холодної деокупації Донбасу" – він холодний, адже він довгий.

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Наскільки довгий?

До 10 років. Але він чітко та покроково передбачає, що потрібно робити, аби повернути ці території і вони могли стати частиною країни. Щоб ми їх повертали не на умовах Росії, де спочатку пропонують зробити вибори. Ви уявляєте, які будуть результати цих виборів?

Путін заявляє, що ніякої альтернативи Мінським домовленостям не бачить і на цьому крапка.

А що ми чекали від Путіна? Щоб він сказав: "Ой, чудово, я бачу альтернативу, домовляймося"? Ми ж усі дорослі люди і розуміємо, що цього ніколи не відбудеться. Єдина наша надія, як би це не звучало, що світ змінюється. Так, є деякі можливості, які ми не використали. Те, якою була підтримка Франції та Німеччини рік тому, і та, яка зараз – вона різна. У кожної з цих країн є свої проблеми. Однак відбулись вибори в США і ми можемо очікувати на певний тиск з боку цієї країни.

І ми на нього розраховуємо.

Завжди розраховуємо.