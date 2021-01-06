Кожара залишиться в СІЗО до 5 березня, але може вийти під заставу у 14 мільйонів
Колишній керівник МЗС України Леонід Кожара фігурує у справі про вбивство бізнесмена Сергія Старицького. 5 січня суд ухвалив залишити підозрюваного в СІЗО ще на 60 діб із правом внесення застави у 14 мільйонів гривень.
Справа про вбивство бізнесмена Старицького: Кожару залишили в СІЗО
Справу про вбивство бізнесмена Сергія Старицького розглядає Києво-Святошинський суд. 5 січня він ухвалив залишити підозрюваного – колишнього очільника Міністерства закордонних справ України Леоніда Кожару – у СІЗО. Про це розповіла у фейсбуці донька вбитого – Катерина Старицька.
Нагадаємо 23 грудня стало відомо, що розслідування у справі про звинувачення Кожари у вбивстві завершили
За її словами, Кожару залишили в СІЗО до 5 березня (тобто ще на 60 діб), але дали право вийти під заставу у 14 мільйонів гривень. Кожара, нагадаємо, перебував у СІЗО й раніше, і також мав право вийти на волю під заставу у ту ж суму.
Суддя визнала доведеність його провини у вбивстві... І визнала, що Кожара має перебувати під вартою, оскільки може ухилитися від правосуддя або впливати на суд та інших учасників,
– написала Старицька.
Наступне засідання у справі відбудеться 14 січня в тому ж Києво-Святошинському суді.
У чому звинувачують колишнього міністра Леоніда Кожару
- 21 лютого у будинку глави МЗС за Януковича (у 2012 – 2014 роках) Леоніда Кожари у селищі Чайки вбили колишнього керівника телеканалу "Інтер", гендиректора телекомпанії "Тоніс" Сергія Старицького.
- Спершу розслідували інцидент як самогубство, проте згодом перекваліфікували на умисне вбивство.
- Слідство вважає, що того дня підозрюваний Кожара, його дружина і Старицький вживали алкогольні напої. Виник конфлікт, який переріс у бійку. Підозрюваний взяв пістолет і вдарив Старицького в потилицю, а потім вистрілив йому в голову.
- 25 березня Кожарі повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. У разі визнання судом провини карають за таке позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.
- У квітні підозру вручили й дружині Кожари – Марині Козерод (жінка намагалась взяти провину на себе і пояснювала трагедію випадковістю) за надання завідомо неправдивих свідчень.
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