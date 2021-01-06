Колишній керівник МЗС України Леонід Кожара фігурує у справі про вбивство бізнесмена Сергія Старицького. 5 січня суд ухвалив залишити підозрюваного в СІЗО ще на 60 діб із правом внесення застави у 14 мільйонів гривень.

Справа про вбивство бізнесмена Старицького: Кожару залишили в СІЗО

Справу про вбивство бізнесмена Сергія Старицького розглядає Києво-Святошинський суд. 5 січня він ухвалив залишити підозрюваного – колишнього очільника Міністерства закордонних справ України Леоніда Кожару – у СІЗО. Про це розповіла у фейсбуці донька вбитого – Катерина Старицька.

Нагадаємо 23 грудня стало відомо, що розслідування у справі про звинувачення Кожари у вбивстві завершили

За її словами, Кожару залишили в СІЗО до 5 березня (тобто ще на 60 діб), але дали право вийти під заставу у 14 мільйонів гривень. Кожара, нагадаємо, перебував у СІЗО й раніше, і також мав право вийти на волю під заставу у ту ж суму.

Суддя визнала доведеність його провини у вбивстві... І визнала, що Кожара має перебувати під вартою, оскільки може ухилитися від правосуддя або впливати на суд та інших учасників,

– написала Старицька.

Наступне засідання у справі відбудеться 14 січня в тому ж Києво-Святошинському суді.

У чому звинувачують колишнього міністра Леоніда Кожару