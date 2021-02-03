Козак задекларував понад 170 тисяч на охорону, коли на нього наклали санкції

3 лютого 2021 , 16:04
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Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Тарас Козак задекларував оплату охорони. Це сталось 2 лютого, коли Рада національної безпеки та оборони наклала на нього санкції.

Джерело: декларація Козака

Козак задекларував охоронні послуги на суму у 176,7 тисячі гривень. До цього, протягом 2020 року Козак неодноразово декларував оплату охорони майна.

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Охорона Козака

Наприклад, у жовтні Козак задекларував охорону майна на 158,1 тисячі гривень, а у вересні – на 1,24 мільйона гривень.

Зміни в декларації Козака

  • Крім цього, у 2020 році Козак декларував витрати в Білорусі.
  • Зокрема, у жовтні – 313,2 тисячі гривень як благодійність,
  • у вересні – 805,14 тисячі за навчання та 163,67 тисячі – комісії за видачу готівки,
  • У червні – 1,14 мільйона за оплату оренди рухомого майна та 1,18 мільйона як обмін валют.
Важливо! Детальну біографію Козака читайте за посиланням.

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