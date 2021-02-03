Козак задекларував понад 170 тисяч на охорону, коли на нього наклали санкції

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Тарас Козак задекларував оплату охорони. Це сталось 2 лютого, коли Рада національної безпеки та оборони наклала на нього санкції.
Джерело: декларація Козака
Козак задекларував охоронні послуги на суму у 176,7 тисячі гривень. До цього, протягом 2020 року Козак неодноразово декларував оплату охорони майна.
До теми Козак міг займатися терористичною діяльністю, – депутатка Устінова
Наприклад, у жовтні Козак задекларував охорону майна на 158,1 тисячі гривень, а у вересні – на 1,24 мільйона гривень.