Козак задекларував понад 170 тисяч на охорону, коли на нього наклали санкції
Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Тарас Козак задекларував оплату охорони. Це сталось 2 лютого, коли Рада національної безпеки та оборони наклала на нього санкції.
Джерело: декларація Козака
Козак задекларував охоронні послуги на суму у 176,7 тисячі гривень. До цього, протягом 2020 року Козак неодноразово декларував оплату охорони майна.
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Охорона Козака
Наприклад, у жовтні Козак задекларував охорону майна на 158,1 тисячі гривень, а у вересні – на 1,24 мільйона гривень.
Зміни в декларації Козака
- Крім цього, у 2020 році Козак декларував витрати в Білорусі.
- Зокрема, у жовтні – 313,2 тисячі гривень як благодійність,
- у вересні – 805,14 тисячі за навчання та 163,67 тисячі – комісії за видачу готівки,
- У червні – 1,14 мільйона за оплату оренди рухомого майна та 1,18 мільйона як обмін валют.
Санкції проти Козака: що треба знати
- Персональні санкції проти Козака РНБО застосувала 2 лютого. Тоді указ підписав президент Володимир Зеленський.
- Відтак телеканали соратника кума Путіна Віктора Медведчука заблокували. Відтак ZIK, NewsOne і "112 Україна" припинили мовлення.
- Більшість політиків та нардепів підтримали таке рішення, проти виступили тільки представники ОПЗЖ.
- До слова, за інформацією ЗМІ, під санкції потрапили також літаки Медведчука та Козака.
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