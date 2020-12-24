У грудні 30 депутатів пропустили 90% голосувань Верховної Ради. Деякі з них не голосували жодного разу. Натомість 6 народних обранців взяли участь у всіх голосуваннях.

Так, 21 депутат у грудні не голосував жодного разу. Зокрема, дехто з них взагалі був відсутній на засіданнях, а дехто був, але ігнорували голосування. Про це свідчить аналіз Комітету виборців України. До речі ОПЗЖ обігнала "Європейську Солідарність", "Слуга народу – трохи попереду: свіжий рейтинг партій Хто майже не голосував Юрій Солод з ОПЗЖ – жодного разу,

Юлій Іоффе з ОПЗЖ – жодного разу,

Тарас Козак з ОПЗЖ – жодного разу,

Ігор Колихаєв із "За майбутнє" – 1 раз,

Сергій Ларін з ОПЗЖ – 1 раз,

Дмитро Шенцев (позафракційний) – 6 разів,

Сергій Льовочкін з ОПЗЖ – 10 разів,

Юрій Бойко з ОПЗЖ – 13 разів. Хто не пропустив жодного голосування Максим Павлюк,

Олег Колєв,

Володимир Ватрас,

Олександр Бакумов,

Ігор Копитін,

Михайло Лаба. Як голосували партії "Опозиційної платформи – За життя" – взяла участь у 36% голосувань Ради.

"Батьківщина" – 48%;

Група "За майбутнє" – 48%;

Група "Довіра" – 74%;

"Голос" – 74%;

"Європейська Солідарність" – 77%;

"Слуга народу" – 84%; Зверніть увагу! Загалом у грудні відбулось 370 голосувань. Зокрема, нардепи прийняли Держбюджет на 2021 рік, призначили Сергія Шкарлета міністром освіти та науки, а Романа Лещенка – міністром аграрної політики та продовольства України.