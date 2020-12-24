Козак, Солод та Колихаєв: які депутати пропустили 90% голосувань Ради у грудні – перелік
У грудні 30 депутатів пропустили 90% голосувань Верховної Ради. Деякі з них не голосували жодного разу. Натомість 6 народних обранців взяли участь у всіх голосуваннях.
Так, 21 депутат у грудні не голосував жодного разу. Зокрема, дехто з них взагалі був відсутній на засіданнях, а дехто був, але ігнорували голосування. Про це свідчить аналіз Комітету виборців України.
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Хто майже не голосував
- Юрій Солод з ОПЗЖ – жодного разу,
- Юлій Іоффе з ОПЗЖ – жодного разу,
- Тарас Козак з ОПЗЖ – жодного разу,
- Ігор Колихаєв із "За майбутнє" – 1 раз,
- Сергій Ларін з ОПЗЖ – 1 раз,
- Дмитро Шенцев (позафракційний) – 6 разів,
- Сергій Льовочкін з ОПЗЖ – 10 разів,
- Юрій Бойко з ОПЗЖ – 13 разів.
Хто не пропустив жодного голосування
- Максим Павлюк,
- Олег Колєв,
- Володимир Ватрас,
- Олександр Бакумов,
- Ігор Копитін,
- Михайло Лаба.
Як голосували партії
- "Опозиційної платформи – За життя" – взяла участь у 36% голосувань Ради.
- "Батьківщина" – 48%;
- Група "За майбутнє" – 48%;
- Група "Довіра" – 74%;
- "Голос" – 74%;
- "Європейська Солідарність" – 77%;
- "Слуга народу" – 84%;
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