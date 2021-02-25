Козак подав позов до Верховного Суду щодо санкцій РНБО

Джерело:Верховний Суд
До Верховного Суду надійшов позов від нардепа Тараса Козака щодо санкцій, які проти нього застосувала Рада національної безпеки та оборони. До речі, це вже не перший судова заява щодо санкцій.
Так, Козак хоче оскаржити указ президента Володимира Зеленського про санкції.
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До Верховного Суду й раніше надходили 3 позови щодо оскарження санкцій. Наприклад, 9 лютого таку заяву залишили без розгляду та дали позивачу 10 днів, аби усунути недоліки.
За одним з позовів Касаційний адміністративний суд Верховного суду відкрив справу. Розгляд призначили на 15 березня.