Козак подав позов до Верховного Суду щодо санкцій РНБО
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До Верховного Суду надійшов позов від нардепа Тараса Козака щодо санкцій, які проти нього застосувала Рада національної безпеки та оборони. До речі, це вже не перший судова заява щодо санкцій.
Джерело:Верховний Суд
Так, Козак хоче оскаржити указ президента Володимира Зеленського про санкції.
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Позови вже надходили
До Верховного Суду й раніше надходили 3 позови щодо оскарження санкцій. Наприклад, 9 лютого таку заяву залишили без розгляду та дали позивачу 10 днів, аби усунути недоліки.
За одним з позовів Касаційний адміністративний суд Верховного суду відкрив справу. Розгляд призначили на 15 березня.
Що відомо про санкції проти Козака
- РНБО ввела санкції проти Козака 2 лютого. Відповідний указ підписав Зеленський.
- Таким чином канали Козака ZIK, NewsOne та "112 Україна", які пов'язують із кумом Путіна Віктором Медведчуком, заблокували.
- Глава Служби безпеки України Іван Баканов зазначив, що СБУ дала рекомендації РНБО ухвалити відповідне рішення. Причиною для цього стали численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення.
- Крім того, ЗМІ повідомляли про фінансування цих телеканалів з окупованих територій.
- До речі, згодом РНБО застосувала санкції й проти інших осіб, зокрема, проти самого Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
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