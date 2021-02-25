До Верховного Суду надійшов позов від нардепа Тараса Козака щодо санкцій, які проти нього застосувала Рада національної безпеки та оборони. До речі, це вже не перший судова заява щодо санкцій.

Так, Козак хоче оскаржити указ президента Володимира Зеленського про санкції. До речі На базі львівського: співробітники медіа Медведчука створюють новий телеканал Позови вже надходили До Верховного Суду й раніше надходили 3 позови щодо оскарження санкцій. Наприклад, 9 лютого таку заяву залишили без розгляду та дали позивачу 10 днів, аби усунути недоліки. За одним з позовів Касаційний адміністративний суд Верховного суду відкрив справу. Розгляд призначили на 15 березня. Що відомо про санкції проти Козака РНБО ввела санкції проти Козака 2 лютого. Відповідний указ підписав Зеленський.

Таким чином канали Козака ZIK, NewsOne та "112 Україна", які пов'язують із кумом Путіна Віктором Медведчуком, заблокували.

Глава Служби безпеки України Іван Баканов зазначив, що СБУ дала рекомендації РНБО ухвалити відповідне рішення. Причиною для цього стали численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення.

Крім того, ЗМІ повідомляли про фінансування цих телеканалів з окупованих територій.

До речі, згодом РНБО застосувала санкції й проти інших осіб, зокрема, проти самого Медведчука та його дружини Оксани Марченко.