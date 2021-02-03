Козак міг займатися терористичною діяльністю, – депутатка Устінова

РНБО запровадила персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Заблоковані його канали – NewsOne, ZIK та 112. Експерти впевнені, що це рішення будуть намагатися оскаржити, але для цього доведеться йти до Верховного Суду.

Джерело: 24 канал

Олександра Устінова, народна депутатка від фракції "Голос", розповіла, що для того, аби накласти персональні санкції на Козака РНБО та СБУ мали б мати підтвердження того, що він займається терористичною діяльністю.

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Чому канали заблокували зараз

Олександра Устінова пояснила, що канали заблокували зараз, тому що лише зараз РНБО згадала про свою ключову функцію та про постанову Верховної Ради, яка була ухвалена ще 4 жовтня 2018 року. У рішенні РНБО згадується два документи: постанова Верховної Ради від 2018 року, яка була ухвалена ще минулим парламентом, після того, як ZIK продали Козаку, і другий – документ від СБУ. Перша постанова стосується лише юридичних компаній Козака, тобто, на основі неї наклали санкції саме на юридичні компанії. Якщо говорити про персональні санкції, які наклали на Козака, це точно повинно бути в документі СБУ.

Цікаво те, що наша держава сама по собі не може накласти санкції на громадян України, окрім, як в одному випадку – якщо ця людина займається терористичною діяльністю. Тобто, якщо РНБО на основі документу СБУ наклало санкції, то у них мали бути докази того, що Козак займається терористичною діяльністю,

– розповіла Устінова.

Терористична діяльність

Вона додала, що тут виникає наступне питання, адже на засіданні РНБО була генпрокурорка Ірина Венедіктова, яка голосувала за введення санкцій. Тобто, якщо вона голосувала за, а у СБУ є докази того, що Козак займається терористичною діяльністю і на основі цього на нього наклали персональні санкції, то невдовзі Венедіктова мала б навести докази такої діяльності, розповісти про відкрите кримінальне провадження чи підозру.

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Я впевнена, що таке рішення будуть намагатися оскаржувати через суди. Але тут їм трохи не пощастило. Вони не зможуть піти в ОАСК, де суддя Павло Вовк все б вирішив. Тому що їм потрібно оскаржити не рішення РНБО, а указ президента. А укази президента – це до Верховного суду. Якщо у них є політична воля, вони можуть це зробити, але, враховуючи те, що ще жодного разу не приймали рішення в касації по указу президента, то я слабо уявляю, що Верховний суд скасував би указ президента,

– додала Устінова.

Раніше Устінова була заступником голови ТСК "для проведення розслідування вимог законодавства під час зміни власників каналів та протидії інформаційному впливу РФ", тому вона додає, що заблокувати канали потрібно було ще у 2018 році, адже свого часу у "112 Україна" вже забирали ліцензії, та потім все ж повернули.

Ці канали роздувають ворожнечу і займаються російською пропагандою всередині нашої країни. Питання в тому, що вони зможуть віщати онлайн, але там вже буде не те охоплення,

– підсумували Устінова.

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