В Україні 23 лютого нарешті очікують прибуття вакцини від COVID-19. У МОЗ деталей не розповіли, однак в аеропорту "Бориспіль" повідомили, у котрій годині варто очікувати літак.

Вакцина прибуде вантажним літаком 23 лютого орієнтовно о 10:00. Транспорт прибуде на режимний об'єкт, туди нікого не пропускатимуть.

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Сам міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який поїхав в Індію, аби нібито проконтролювати відвантаження вакцини, прибуде в Україну приблизно після обіду.

В аеропорту немає ажіотажу, посиленого патрулювання поліції чи Нацгвардії.

"Побачили лише кілька наших колег, які хотіли зайти в аеропорт, аби відзняти включення в ефір. Однак їх, як і нас, туди не впустили", – розповів кореспондент 24 каналу Олег Климчук.

Вакцину везуть в Україну: що відомо

В Україну 23 лютого прибуде перша партія вакцини від AstraZeneca. У цій партії 500 тисяч доз вакцин.

Ще 18 лютого глава МОЗ Максим Степанов вирушив до Індії. Він повідомив, що хоче провести переговори з виробником вакцини Serum Institute of India та проконтролювати відвантаження вакцини.

Україна стала однією з перших країн світу, яка отримає індійську вакцину.



Які є вакцини проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу