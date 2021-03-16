Журнал Forbes оновив список українських мільярдерів. Жодна пандемія, локдауни і розмови про фінансову кризу зовсім не вплинули на фінансові здобутки українських багатіїв, статки яких у 2020 році лише росли та примножувалися.

Зокрема третє місце у рейтингу посів Костянтин Жеваго. Про це у блозі "Підгорає" розповіла Катерина Соляр.

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Рік тому Жеваго не було в рейтингу найбагатших українців

Його статки у 2020 році, як зауважила блогерка, підросли майже вдвічі. Вони склали 2 мільярди 400 мільйонів доларів.

Ще рік тому мільярдера Костянтина Жеваго не було в цьому рейтингу,

– зазначила Соляр.

Вона розповіла, що майно заводу Жеваго примусово стягнуть за борги, які тепер вимірюють у 4 мільярди 200 мільйонів гривень.

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За інформацією Національного банку України, завод є поручителем за боргами банку олігарха "Фінанси та Кредит", тож йому і розраховуватись.

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Олігарха оголосили у розшук

Також Соляр розповіла, що Жеваго оголосили у розшук і підозрюють у розтраті грошей. Вона додала: "Чому він перебуває не в першому списку корупціонерів, а у другому найбагатших людей України – це вже питання риторичне".

Зазначимо! До рейтингу найбагатших українців також увійшли Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Петро Порошенко та Вадим Новинський.